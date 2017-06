Playboy, le modelle in copertina 30 anni dopo. "Playmate" (e sexy) per sempre

Il celebre magazine Playboy ricrea alcune delle più iconiche copertine a più di 30 anni di distanza per dimostrare che le donne possono essere attraenti a qualsiasi età.



Ecco sette "Playmates" a più di trent'anni dalla loro prima apparizione, come riporta The Independent: Candace Collins (1979), Monique St. Pierre (1979), Cathy St. George (1981), Charlotte Kemp (1983), Kimberley Conrad Hefner (1988), Renee Tenison (1990) and Lisa Matthews (1991).



Onorando il motto del suo fondatore Hugh Hefner "Playmate un giorno, playmate per sempre", Playboy le ha invitate a posare di nuovo di fronte agli obiettivi dei fotografi Ben Miller et Ryan Lowry.