Prato, all’enoteca vino gratis per chi lascia un libro

Se arrivi all’enoteca con un libro da regalare, l’enoteca ti offrirà un bicchiere di vino. Potrai inoltre prendere uno dei libri che hanno lasciato altri clienti. L’iniziativa, nata nel negozio Valvirginio di via Marradi a Prato che vende prodotti della cantina sociale Colli Fiorentini, è spiegata in poche parole da un cartello: “Prendi un libro e lascia un libro”.

“L’idea è di mia moglie Consuelo – spiega il responsabile del negozio Antonio Russo – circa un anno fa abbiamo pensato di dedicare un angolino ai libri, su una botticella i clienti potevano appoggiare i loro volumi, consultare da qui quelli che già c’erano. Abbiamo visto che l’iniziativa è stata apprezzata, tramite un passaparola sono arrivati in negozio anche nuovi clienti attirati dal connubio tra libri e vino: ora lo spazio per lo scambio dei libri si è allargato e ‘Prendi un libro e lascia un libro’ è piaciuto anche ai colleghi di altri punti vendita”.

Romanzi e saggi, fumetti e libri per bambini, sono di diverso genere i libri che vengono lasciati nel negozio che vende vino e olio sfuso e imbottigliato dalla Cantina Sociale Colli Fiorentini che ha il suo centro produttivo nella valle bagnata dal torrente Virginio sul territorio comunale di Montespertoli. “Un modo per coccolare i nostri clienti e a chi si trattiene a chiacchierare, di vino o letteratura è indifferente, ci piace far degustare i nostri prodotti e farli conoscere sempre meglio”, conclude Antonio.

Da redattore sociale