Prima della Scala, 1000 luci led per Dvora Ancona

“Occorre Luce per guardare oltre l’apparenza”, esclama la dottoressa Dvora Ancona, medico estetico e volto noto di tanti programmi tv, che il 7 dicembre presenzierà alla Prima della Scala. Spiega Dvora: “L’abito che indosso quest’anno per la prima della Scala in occasione della Tosca vuole rappresentare la luce, la trasparenza che purtroppo è mancata a Tosca per riuscire a capire che dietro al sospetto non si celava un tradimento, ma bensì un amicizia, ricca di valori come la libertà! La stessa luce che dovrebbe portare oggi più chiarezza e fiducia in questo profondo stato di incertezza che sta vivendo il nostro paese: occorre luce per guardare oltre l’apparenza!”.

Antonio Riva ha realizzato per Dvora un abito ispirato alla luce della rinascita del Risorgimento interpretando perfettamente il periodo dell’opera lirica: lungo, in organza, con corpino dallo scollo omerale e gonna ampia in tulle e organza a più strati, circa 100, resa luminosa da 1000 luci led.