Prima della Scala look: rosso o blu. Boschi raffinata, Marcegaglia sexy. FOTO

'Prima' senza i 'big' della politica e dell'economia al Teatro la Scala. Per l'inaugurazione della stagione operistica con 'Andrea Chenier' di Umberto Giordano, assenti le maggiori cariche dello Stato e, in questa 'prima' pre-elettorale, anche i leader dei principali partiti politici, dopo la rinuncia 'last minute' di Pietro Grasso. Al Piermarini sono arrivati i ministri dell'Economia e dei Beni culturali, Pier Carlo Padoan e Dario Franceschini, la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, nel palco reale - decorato da Dolce e Gabbana - insieme al governatore lombardo Roberto Maroni e al sindaco di Milano Giuseppe Sala. Contate le presenze anche nel mondo della finanza e dell'economia. Tra i banchieri si segnalano Victor Massiah, consigliere delegato di Ubi, e Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa sp. Tra le presenze istituzionali, il presidente della Consob, Giuseppe Vegas, e quello della Cassa depositi e prestiti, Claudio Costamagna. Presenti anche il presidente di Telecom Arnold de Puyfontaine, Emma Marcegaglia, presidente di Eni, Antonio Patuelli presidente Abi, Francesco Starace ad di Enel, e Fedele Confalonieri presidente di Mediaset.



Tra i 'look' delle signore, trionfo del rosso "passione" e del blu, tributo alla Francia, protagonista dell’opera. Tra le signore di rosso vestite, Daniela De Souza, moglie del sovrintendente Alexander Pereira, in lungo abito con bustino paillettato e gonna di cady disegnato da lei. In rosso "passione" anche Margherita Buy, che ha scelto un abito Armani senza maniche e sandali per la sua prima 'prima'. Rossi anche gli stivali per Lavinia Biagiotti in abito pieno di pailettes. Bellissima come sempre Giovanna Salza moglie di Corrado Passera, in abito lungo rosso firmato da Roberto Capucci per rappresentare la "donna forte". La piu' originale il soprano Silvia Colombini che, in abito rosso di Pierre Prandini molto scollato, si e'dipinta la frase (sempre in rosso) 'Rinasci dalla dignita' sul petto come "monito" alle donne per ribadire che "il vero amore non toglie mai dignita'". In blu Armani, invece, la sottosegretaria Boschi, sfuggita ai fotografi all'ingresso, perche' entrata dal retro.

Andrea Chenier "mi e' piaciuto molto". Soddisfazione da parte del sottosegretario Maria Elena Boschi, che alla fine del primo atto dell'opera di Giordano che questa sera da il via alla stagione scaligera, e' andata a salutare il maestro Riccardo Chailly e gli artisti. "E' la mia prima volta alla Scala - spiega - e sono particolarmente contenta anche per questo, mi mancava. Ho girato tutti i principali teatri italiani ma qui non ero ancora stata". "Ho avuto il piacere di andare a salutare il maestro e la soprano, straordinaria" ha detto. "E il pubblico - aggiunge - sembra apprezzare il ritorno dopo tanti anni di questa rappresentazione. C'e' grande entusiasmo, hanno rotto subito il ghiaccio bene. E non era scontato, ma siamo scaramantici, e aspettiamo fino alla fine". Boschi in uno splendido abito blu con ricami di paillettes di Armani, accompagnata dal fratello, racconta di essere un'amante della lirica. "Mi piace molto l'opera e da giovane studentessa, a Firenze, ero abbonata alla stagione operistica - ricorda - . Adesso ho un po' meno tempo, ma quando si ha la fortuna di avere serate come queste, cerco davvero di prendermi una pausa da tutto il resto e immergermi nella bellezza del teatro, della musica e dell'opera". Prima di entrare nel ridotto Toscanini, il sottosegretario si e' fermato a salutare Carla Fracci, che conosce da tempo. "L'anno scorso - racconta - eravamo insieme alla prima del teatro San Carlo di Napoli. Chi e' che non la ama? Tutto il mondo la ama e ce la invidia" conclude riferendosi all’etoille.

Dvora Ancona, chirurgo estetico, ha stupito tutti sfoggiando un abito che ricorda i costumi dell’epoca francese, ispirato alla fascinosa Madame De Pompadour, icona di classe e stile. "Madame De Pompadour, come altre dame del tempo, esibiva un delicato incarnato - spiega la dottoressa - il cui fascino era legato all’utilizzo di prodotti naturali sofisticati, preparati appositamente per accentuare la sua bella carnagione. I prodotti erano principalmente a base di rosa, frengipane e gelsomino che le conferivano una pelle candida e un fascino irresistibile". A quel tempo, ovviamente, non esistevano ancora le tecnologie attuali per ottenere il look sensuale di Madame De Pompadour, ma Dvora Ancona ha scelto proprio la prima della Scala per mostrare gli effetti benefici che qualche suo piccolo ritocchino può dare al viso e al décolleté. E così ha deciso di mettersi nei panni della marchesa più famosa di Francia, indossando lo stesso abito che Madame De Pompadour si mise a 35 anni per essere ritratta dall’artista Francois Boucher nel 1756. Lo stilista Antonio Riva ha creato l’abito su misura per la Dott.ssa Ancona: in seta pura micado verde, con inserti e fregi in velluto di seta rosa antico e una gonna importantissima. Al collo una cascata di diamanti: ultima creatura della Maison Hasbani Gioielli Milano.