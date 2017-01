Primo blitz pubblicitario vegano al mondo all'interno di una metro

La stazione della metropolitana Clapham Common di Londra è ora completamente piastrellata con più di 60 annunci che mostrano mucche, maiali e polli che appaiono su ogni manifesto, porta, e tornello per raccontare ai pendolari, "I’m ME, not MEAT. Vedi l'individuo. Diventa vegano". PETA, per il giorno di Capodanno, ha lanciato il primo blitz pubblicitario vegano all'interno di una stazione della metropolitana del Regno Unito, per ispirare i pendolari a impegnarsi ad aiutare gli animali, proteggere l'ambiente, e migliorare la propria salute diventando vegani nel 2017.

"Le mucche, i polli e i maiali non sono diversi dagli esseri umani quando si tratta di provare dolore e paura e dare valore alla propria vita", dice il Direttore dei Programmi Internazionali di PETA Mimi Bekhechi. "PETA incoraggia le persone in tutto il mondo a dimostrare compassione per gli animali evitando i pasti a base di carne scegliendo invece piatti vegani salutari senza crudeltà."

PETA, il cui motto recita in parte che "gli animali non sono nostri da mangiare", osserva che mangiare vegano risparmia ad animali sensibili la sofferenza quotidiana e una morte terribile nelle industrie di carne, latte e uova industrializzate, dove le gole di polli e tacchini sono tagliate mentre gli animali sono ancora coscienti, così come le code dei porcellini sono tagliate senza l’utilizzo di antidolorifici. I vegani sono meno inclini a soffrire di cancro, obesità e diabete rispetto a coloro che mangiano carne e hanno anche un'impatto inferiore sull'impronta di carbonio.

Questi sono alcuni dei motivi per cui milioni di persone stanno scegliendo i pasti a base vegetale e per cui Forbes ha elencato la dieta vegana come la tendenza alimentare top del 2017.