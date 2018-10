Profumi, le sei nuove fragranze per l'autunno-inverno

Di Franca D. Scotti

L'iconica fragranza di Lolita Lempicka torna in Italia

Nel 1997, la designer Lolita Lempicka presenta il suo progetto più intimo e audace: Mon Premier Parfum.

Vera e propria ode alla femminilità con le sue note deliziose, sensuali e coinvolgenti, il profumo ha riscosso un successo immediato ed è diventato un bestseller globale.

A oltre 20 anni dal lancio e milioni di flaconi dopo, Lolita Lempicka rilancia il suo profumo iconico.

Mon Premier Parfum invita a chiudere gli occhi e fare un viaggio interiore, recuperare i primi dolci momenti, le prime contemplazioni, le prime emozioni e i primi desideri.

Ispirata da Botticelli e dai suoi maestosi dipinti rinascimentali, Lolita Lempicka ha creato un mondo visivamente sbalorditivo: una poesia di vetro, con il suo famoso flacone a forma di mela dell'Eden, attraverso il quale il profumo appare come il frutto proibito, simbolo di audacia e seduzione.

Sentore di fiore di liquirizia, note sensuali e inebrianti di spezie, che invitano al viaggio e alla passione.

Le nuove creazioni firmate The Merchant of Venice

Murano Collection è la linea di fragranze firmata The Merchant of Venice ispirata alle mude, le antiche rotte commerciali marittime solcate dai mercanti veneziani che collegavano Venezia alle affascinanti città d’Oriente, permettendo lo scambio di materie prime, usanze e costumi.

La collezione si arricchisce di due nuove fragranze: Mystic Incense e Andalusian Soul.

Andalusian Soul è una fragranza audace caratterizzata da acacia raffinata e fresca, vaniglia elegante e sensuale, ambra intensa, arricchita da tocchi di cisto e rum. Il sublime mix di preziose e ricercate materie prime è reso ancor più affascinante da accordi balsamici e dall’aromatica salvia.

Mystic Incense è una nuova e sofisticata interpretazione dell’incenso, resina oleosa secreta da alcune piante di Boswellia, tipiche della Penisola arabica e dell’Africa. Elegante e persuasiva, crea un perfetto accordo legnoso e gourmand. La base conferma la personalità vigorosa di questa fragranza con essenza di cacao, mentre l’incenso è riscaldato da note di muschio. Una fragranza armoniosa e seducente con una lunga persistenza.

Questa mistica composizione è racchiusa in un prezioso flacone nei toni verde e marrone con un design che interpreta in chiave contemporanea la millenaria tradizione del vetro di Murano.

Da Laura Biagiotti nasce RomamoR: un profumo speculare in ogni sua parte.

ROMA e la sua parola bifronte AMOR hanno sempre suscitato una grande suggestione. Questo palindromo, l’unico che tradotto in latino resta uguale, è stato legato a diffusi simbolismi antichi e contemporanei.

Per festeggiare il trentennale di ROMA, successo intramontabile, Laura Biagiotti crea una nuova fragranza che tanto nella versione femminile quanto in quella maschile, riporta all’inizio dello straordinario viaggio olfattivo cominciato 30 anni fa: la città eterna intesa come luogo dell’anima, ma anche come luogo geografico il cui nome, letto allo specchio, diventa Amor.

La maestosa fragranza di ROMA con le raffinate note di patchouli, fiori d’arancio e cashmere woods si specchia nell’eccitante aroma di AMOR con le sue voluttuose vibrazioni di more, mirtilli, frutti rossi e vaniglia assoluta.

Nel flacone di RomamoR il rosa del vetro della bottiglia combinato con il colore luminoso della fragranza fa immediatamente pensare a quei tramonti romani che tolgono il fiato per bellezza e intensità.

Anche nel packaging c’è un riferimento alla classicità in chiave moderna: l’inconfondibile prospettiva di un colonnato romano assume il morbido rosa del marmo illuminato dagli ultimi raggi del sole.

Ramón Monegal lancia Ibiza

Discendente da un lungo e distinto lignaggio di profumieri spagnoli e barcellonesi, Ramón Monegal, maestro profumiere e autentico naso, lavora con il lusso della vera

libertà di creare arte. “Sono nato nel Mediterraneo, mi sento parte di esso e questo lavoro è il mio tributo. Ho scoperto Ibiza nei primi anni settanta e da allora è diventata parte del mio io più profondo e creativo.”

Fuga e libertà tra sole, mare e sabbia: momenti magici e pennellate di diversi colori guidano la creazione di Ibiza, una fragranza che parla di estate, ma travalica l’estate.

Muschio bianco immerso in acqua salata, avvolto nel balsamo di pino mediterraneo alla presenza di un mare di fiori di mandorla bianchi.

Un viaggio psichedelico tra fiori dai colori vivaci di un odore indefinito.

Insieme al patchouli, provocatorio, questi fiori sono l'elisir segreto del potere disinibito dell'isola.

Un’ambra vellutata con un sentore di vaniglia, su un fondo marino di alghe mediterranee che si riversano insieme alla spuma del mare su una spiaggia di sabbia dorata.

Back to the future ''Iceberg since 1974''

Iceberg Fashion e Perfume Holding presentano il nuovo duo di fragranze per lui e per lei.

Le nuove fragranze si ispirano alla storia di Iceberg e al suo debutto nel luxury knitwear, immortalando perfettamente il passato, il presente e il futuro, e riaffermando così il DNA del brand. Create dal naso Alexandra Carlin, le fragranze sono provocanti e seduttive, ma allo stesso tempo facilmente indossabili.

ICEBERG SINCE 1974 for her ha un bouquet floreale e fruttato, che si apre con le note vivaci e frizzanti di Pompelmo, Pepe rosa e Zenzero, ed esplode in un cuore sensuale, attraverso l'accordo di Neroli, foglie di Menta e dell'agrume Bigarade. La fragranza si intensifica nel fondo con la combinazione di note calde, secche e persistenti dell'Ambra, del Legno di Cedro e del Musk

ICEBERG SINCE 1974 for him si apre con un complesso fruttato di note aromatiche nettamente maschili del Bergamotto, Cardamomo del Guatemala e frutta secca. Il cuore della fragranza si completa con un accordo di Noce Moscata, Cappero e Lavanda prima di chiudersi in un fondo legnoso di Ambroxide, Gaiac Wood e Red Patchouli.

Prendendo ispirazione dalle radici del brand nel mondo del knitwear deluxe, i flaconi sono rivestiti da maglioni brandizzati creati dalla Fashion House.

Crime: la scia tenace del peccato della linea Rock&Riot

Nella Nude Collection, il nuovo capitolo della linea Rock&Riot creata da Franck Boclet: un gioco di seduzione potente, un inno all’amore e all’erotismo.

Ispirate alla bellezza e alla seduzione carnale, le fragranze della Nude Collection esplorano le componenti irrazionali dell’animo umano e si fanno riconoscere grazie alla loro firma olfattiva potente e dolce.

Con Crime entriamo nell’universo dell’amore criminale e peccaminoso, dove gli opposti si attraggono inaspettatamente, in un continuo gioco di ombre e contrasti. Questa nuova intrigante fragranza affronta il gioco pericoloso della seduzione in un jus ipnotico, complesso, dalle mille sfaccettature. Un extrait de parfum che dalla pelle dei giubbotti si trasferisce a quella dei corpi, in una fusione animalesca e selvaggia. Una scia tenace che accompagna le notti più peccaminose.