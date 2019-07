Prosituzione tra case chiuse e schiave dell’est: 5 canzoni di Claudio Bernieri

Le signorine delle case chiuse di Via Fiori Chiari, alcune novantenni, raccontano spesso nei bar di corso Garibaldi l’epopea delle maison, specialmente quella di via Fiori Chiari , casa di lusso frequentata dai giornalisti del tempo. Sui narra che Indro Montanellli lì conobbe la mitica maitressse Wanda, alla quale si ispirò per scrivere il celebre pamphlet Addio Wanda, quando la senatrice Merlin mise fine per legge alle case chiuse. Celebre fu la nottata pagata alla intera redazione del quotidiani Notte dal direttore Nino Nutrizio, nell’ultimo giorno in cui restò aperto il casino di via Fiori Chiari. Forse potrebbero ora raccontare quell’ultima festa con le signorine Vittorio Feltri e Stenio Solinas, ex reporter delle Notte.

Ora i ricordi e confidenze delle signorine di via Fiori Chiari ( dal casino ai night fino agli alberghi a ore e all’arrivo delle albanesi) sono diventati un CD che ha scritto il giornalista Claudio Bernieri, in collaborazione con Nando Uggeri. Una nota cantante che si nasconde dietro lo pseudonimo di Wanda ha inciso cinque pezzi, i cui rispettivi video musicali sono qui visibili ( oltre sulla pagina Facebook dedicata). In attesa del libro di memorie, dai casini in Africa Orientale fino agli alberghi a ore, di prossima pubblicazione: una piccola storia d’Italia narrata dalle signorine di una casa chiusa di lusso.