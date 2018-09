Psicologia: riservati o egoriferiti? Identificate 4 personalità di base

Sarebbero almeno 4 i tipi di personalità visibili negli esseri umani, individuati dai ricercatori della Northwestern University dopo aver setacciato i dati di oltre 1,5 milioni di persone che hanno risposto a un questionario ad hoc. Lo studio, firmato dal team di Luis Amaral, è pubblicato su 'Nature Human Behaviour'. Ebbene, secondo il team esistono almeno quattro distinti cluster di tipologie di personalità: media, riservata, egoriferita (centrata su di sé) e modello di comportamento.



Queste tipologie si basano su cinque tratti fondamentali della personalità: tendenza alla nevrosi, estroversione, franchezza, gradevolezza e coscienziosità. I risultati mettono in discussione i paradigmi esistenti in psicologia e potrebbero rivelarsi utili sotto diversi aspetti, ad esempio nella selezione del personale. "Si è cercato di classificare i tipi di personalità sin dai tempi di Ippocrate", ricorda William Revelle, coautore dello studio e docente di psicologia al Weinberg College of Arts and Sciences. "Ora questi dati mostrano che c'è una maggior densità di precisi tipi di personalità" nella popolazione.



Dopo aver analizzato i dati, ecco dunque le tipologie identificate dagli studiosi:

- 'tipo medio', con nevrosi ed estroversione elevate, ma bassa franchezza (tipologia più spesso femminile);

- 'tipo riservato', emotivamente stabile, ma non aperto o nevrotico, piuttosto gradevole e coscienzioso;

- 'modello di comportamento', con bassa tendenza alla nevrosi e valori elevati per tutti gli altri tratti, sono persone affidabili e aperte alle nuove idee ("la vita è più semplice se hai a che fare con questa tipologia di personalità", dicono gli autori, segnalando che anche in questo caso si tratta più spesso di donne);

- 'tipo centrato su di sé', molto estroverso ma sotto la media quanto a franchezza, piacevolezza e coscienziosità (secondo i ricercatori si tratta di "persone con cui non vorresti passare il tempo").