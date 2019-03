Quality Award: alle capsule Bio Organic di Kimbo il gradimento dei consumatori

“Kimbo è buono anche accussì”. E se lo afferma sorseggiando una tazzina di caffè una intenditrice come Serena Autieri, dev’essere proprio vero. E l’emblema del caffè italiano in tutto il mondo si aggiudica per il terzo anno consecutivo un importante riconoscimento: il Quality Award 2019 per le capsule Kimbo Bio Organic compatibili con le macchine ad uso domestico Nespresso*. Un premio che conferma l’alta qualità del prodotto e va ad aggiungersi a quelli assegnati nel 2017 e nel 2018 all’intera linea Kimbo espresso di capsule compatibili scelta dai consumatori tra i migliori prodotti.

Il Quality Award rappresenta l’unico riconoscimento italiano attribuito ai prodotti alimentari tramite il coinvolgimento diretto di ben 300 consumatori che con uno specifico blind test analizzano alcuni componenti, che vanno dal gradimento complessivo al sapore, dalla consistenza all’odore, facendo della qualità intrinseca del prodotto l’unico strumento utile al fine della valutazione complessiva.

Il premio, firmato Marketing Consulting, azienda con forte esperienza in analisi di laboratorio con i consumatori, sia a livello nazionale che internazionale, è attribuito ai prodotti alimentari di qualità sulla base di rigorosi test di laboratorio, condotti direttamente con i consumatori. Quest’anno tra i premiati numerosi grandi marchi evergreen, già protagonisti delle passate edizioni, ma anche novità di mercato e tanti prodotti in linea con le ultime tendenze di consumo. La cerimonia di premiazione si è svolta nello storico Palazzo Visconti a Milano dove Kimbo è stata premiata tra le migliori 28 aziende appartenenti alle 42 categorie merceologiche selezionate.

Per Kimbo Bio Organic questo importante riconoscimento conferma, ancora una volta, tutto il piacere autentico e inconfondibile di questa nuova miscela prodotta utilizzando caffè 100% proveniente dapiantagioni con agricoltura biologica del Nicaragua, Perù, India e Tanzania. Il blend, che fa parte della linea Kimbo Espresso di capsule compatibili insieme a Intenso, Napoli e Armonia, è pensato per i palati alla ricerca di un espresso equilibrato, dalla dolcezza ben definita ed elegante. Si distingue, infatti, per un aroma floreale con sentori speziati e di mandorle con un livello di intensità 8 che lo rende perfetto a fine pasto o in ogni momento in cui si desidera assaporare tutto il piacere di un ottimo caffè espresso anche a casa propria.