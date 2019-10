Ralph Lauren compie 80 anni. Dalle iconiche polo bianche all'abito da Oscar

Uno dei più celebri ed influenti stilisti di moda dei nostri tempi oggi celebrerà il suo ottantesimo compleanno. Per questa speciale occasione Stylight ha raccolto 10 dei fatti più interessanti che lo riguardano.

1) Polo&Leo

Le polo bianche di Ralph Lauren sono di certo uno dei più grandi classici del brand, ma quello che non sapevate è che Leonardo DiCaprio dopo averla indossata nel celebre film The Wolf of Wall street, ha fatto impennare le ricerche su Google relative alla polo bianca dell’85% subito dopo la sua uscita nelle sale

2) Money must be funny

Il signor Lauren è uno dei 3 stilisti di moda più ricchi al mondo ed insieme a lui sul podio ci sono i nostri amati connazionali Miuccia Prada e Giorgio Armani. Secondo Forbes, Ralph Lauren non solo è uno dei designer più ricchi ma anche uno degli uomini più ricchi in generale posizionandosi al 21° posto grazie ad un patrimonio netto di $ 6,2 miliardi.

3) Cavalier Lauren

Gli stretti legami della famiglia reale britannica con il brand di moda americano sono innegabili, che sia Lady Diana, Meghan Markle o Kate Middelton, queste splendide donne hanno tutte presenziato ad eventi ufficiali con uno dei suoi abiti, ma Ralph Lauren non si è solo limitato a vestire la casa reale, ne è anche stato nominato cavaliere onorario nel 2018.

4) American Hero

Ralph Lauren può essere definito come un vero e proprio eroe americano dei nostri tempi:

Nel 2000 ha fondato il marchio Pink Pony, con cui devolve il 25% dei ricavi ad un associazione contro il cancro al seno.

Nel 2001, dopo il tragico attacco dell’11 Settembre il designer non ha perso tempo ed ha subito istituito un fondo per le vittime.

Ralph Lauren si è anche impegnato a supportare i diritti della comunità LGBTQ + con la sua collezione Gay Pride.

Sta cercando di combattere l’inquinamento grazie alla sua Earth Polo in tessuto interamente riciclabile realizzato con bottiglie di plastica (circa 12 bottiglie sono usate per una polo ). L’obbiettivo è quello di raccogliere 170 Milioni di bottiglie entro il 2025.

5) Sportivo

Se si parla di Ralph Lauren non si può di certo non parlare di sport, oltre ad avere un marchio che fa chiaro riferimento al mondo del polo, Ralph Lauren è il designer ufficiale della squadra americana alle Olimpiadi e dal 2006 è fornitore ufficiale di Wimbledon vestendo tutti i collaboratori del rinomato torneo di tennis.

6) Quanti brand ha Ralph Lauren?

Quando parliamo di Ralph Lauren, non parliamo solo dell’omonimo marchio di moda, ma di un totale di 17 marchi come i brand Club Monaco, Chaps e American Living ed un marchio di vernici Ralph Lauren Home and Paint.

7) Vincitore di Oscar

Ralph Lauren ha creato uno dei più iconici abiti da premio Oscar, e se te l’eri dimenticato noi siamo qua per farti ricordare di quella meravigliosa visione in rosa con sui si presentò nel 1999 Gwyneth Paltrow, per ritirare il premio come migliore attrice protagonista in Shakespeare in Love.

8) Friends

Il designer non solo ha avuto una carriera da stilista ma ha anche provato a darsi alla recitazione se così si può dire, nel 1999 è apparso nella celebre serie televisiva Friends interpretando se stesso al fianco dell’iconica Jennifer Aniston. Per chi volesse la puntata è la numero 8, sesta stagione.

9) Il cavallo non solo sulle polo

Il famoso stilista sembrerebbe non solo amare i cavalli sui capi d’abbigliamento ma anche sulle sue macchine! Ralph Lauren è un grande appassionato di Ferrari e ne possiede ben 5 tra i modelli più iconici.

10)Home&Living

Ralph Lauren è di certo un uomo che ha portato il suo stile anche fuori dalle passerelle: ha fondato una linea di Home&Living ed ha 4 ristoranti tra Parigi, Londra e Chicago. Possiede anche una linea di caffè con dei bar a New York ed in Asia ed ha portato un coffe bar mobile a Roma.