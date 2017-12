Regali che hanno problemi? I propri diritti, come esercitarli

Dopo che abbiamo “raccolto” i regali posti sotto l’albero di Natale, per noi e per i nostri piccoli consumatori, dopo la gioia, il piacere e la condivisione della festa, e’ il momento di far mente locale se qualcosa non e’ andato come avrebbe dovuto essere. Cioe’: il regalo presenta dei difetti, il regalo non e’ gradito per tanti motivi, incluse (per l’abbigliamento) le taglie.

Legge e cortesia dei commercianti ci tutelano in merito.

Legge (1). Se il regalo presenta dei difetti di conformita’, cioe’ non e’ come dovrebbe essere, non per le proprie aspettative, ma per come era pubblicizzato e/o come indicato nella confezione, si ha diritto a riparazione, sostituzione o resa dei soldi. La riparazione, ovviamente, solo nel caso in cui ne valga tecnicamente la pena per riavere in qualche modo un oggetto sempre nuovo. Bisogna rivolgersi al commerciante presso cui si e’ fatto l’acquisto (anche se al di fuori dei confini nazionali) sia esso il negozio per strada che quello online, prima bonariamente (mail, whatsApp o altri sistemi veloci di comunicazione) e, in mancanza di riscontro, tramite una diffida con una raccomandata A/R (2). Le spese per le spedizioni se online, sono a carico del commerciante. Nel negozio per strada, invece, occorre ritornare a proprie spese nello stesso negozio, indipendentemente da dove si abita.

Cortesia dei commercianti. E’ diffusa l’abitudine di questi ultimi di essere disponibili al cambio del prodotto per questioni di taglia e/o gusto. Non c’e’ un obbligo di legge perche’ lo facciano, e le eventuali spese, se non ci sono indicazioni diverse, sono a carico dell’acquirente. Ogni commerciante ha i suoi metodi, ed e’ a questi che occorre conformarsi. Se non e’ stata chiesta al momento dell’acquisto la possibilita’ di fruirne, provare successivamente e’ consigliabile. Anche in questo caso, il rispetto degli accordi puo’ essere intimato tramite una raccomandata A/R di diffida (2).

Se le cose dovessero andare male (nel primo caso per non rispetto della legge, nel secondo per non rispetto degli accordi), e la diffida non avesse dato nessun risultato, occorrera’ rivolgersi al giudice di pace (3) della propria citta’. Questo tipo di giustizia funziona veloce e benino quando il commerciante e’ italiano o della Unione Europea (4), mentre ci possono essere problemi quando e’ extracomunitario, perche’ pur a sentenza favorevole del giudice ci possono essere difficolta’ per far valere la sentenza sul territorio straniero.

Aduc ha un servizio di consulenza in funzione in tutti i giorni feriali per telefono e nelle proprie sedi, per mail 24 ore su 24 con tempi di risposta veloci: https://sosonline.aduc.it/info/consulenza.php



1 – qui la legge di riferimento: https://sosonline.aduc.it/scheda/garanzia+dei+prodotti+due+anni+carico+venditore_14358.php

2 - qui come fare una diffida: https://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php

3 - http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php

4 – nel caso di commerciante con sede in un Paese dell’Ue, ci si rivolge sempre al giudice di pace, ma chiedendo l’attivazione di una speciale procedura transfrontaliera comunitaria per cause di modesta entita’ (massimo 2.000 euro) https://sosonline.aduc.it/scheda/controversie+stranieri+procedimento+europeo_19220.php

Vincenzo Donvito, presidente Aduc