Relazioni a distanza, è boom. Vivere insieme? Troppo complicato. E il sesso...

L'amore non va in vacanza

Il partner ideale? A 100 km di distanza. Ci si vede una volta alla settimana, o una volta ogni due, si sceglie una città a metà strada raggiungibile per entrambi e si conservano spazi e libertà. Ma soprattutto si vive una relazione senza dover convivere e condividere troppo. L'amore? Un compromesso, cui si può rinunciare. Sono solo alcuni degli elementi che emergono dalla ricerca Long Distance Lover realizzata dall'Osservatorio C-Date (www.c-date.it) con un questionario su circa 1000 italiani di età compresa fra i 18 e i 65 anni.

Complice la diffusione dell'uso del web e della tecnologia (social, siti e app di dating, strumenti di messaggistica) cresce inesorabilmente il popolo di quelli che si chiamano ormai Long Distance Lover: persone che vivono relazioni a distanza con uno o talvolta più partner. Almeno 6 single su 10 vivono o hanno vissuto negli ultimi due anni, anche solo di tanto in tanto, una relazione a distanza. Il loro identikit? Tendenzialmente uomini over 50 e donne over 35, single o divorziati (58%), con una maggior diffusione nei piccoli centri e in provincia.

Ma quali sono le ragioni che spingono sempre più uomini e donne a trasformarsi in Long Distance Lovers? Il fatto di poter vivere una relazione senza i compromessi dell'amore e della convivenza (26%), ma anche la scoperta che il sesso e i momenti di intimità risulterebbero più soddisfacenti (15%). Come dire, farlo meno ma farlo meglio.

Per qualcuno (15%) vivere un rapporto a distanza, magari utilizzando maggiormente il telefono e il linguaggio verbale, anche scritto, permetterebbe di vivere di più e meglio le emozioni, per altri (14%) vedersi una volta ogni tanto con un amante a 0 o 200 km di distanza consente di dar maggiore corso alle proprie fantasie.

Non manca chi considera questo un modo per poter frequentare più persone, cosa che in particolare sembra interessare di più all'universo femminile (12,5% contro 7% dei maschi), e chi confessa di farlo per salvaguardare la propria libertà (curiosamente, ancora 12,5% delle donne contro 7% dei maschi).

Secondo i dati della ricerca C-Date, ci si incontra in media dopo una settimana (26%), al massimo due (10%), dall'essersi conosciuti, e al primo incontro in quasi la metà dei casi (42%) ne segue almeno un secondo. La frequenza media è di una volta alla settimana nel 20% dei casi e di una volta ogni due o tre settimane nel 10% dei casi. Una coppia su venti (6%) si incontra periodicamente una volta al mese.

In 6 relazioni su10 (59%) si preferisce venirsi incontro e si sceglie una città raggiungibile da entrambi i partner. Generalmente (il 50% delle coppie a distanza) la strada per raggiungere il proprio amante a distanza è inferiore a 100 chilometri, ma non mancano casi di lunghissime distanze. Una coppia su cinque (18%) si fa in media 300 km a testa per vedersi, e una su dieci fra i 600 e i 1000 km. In questi casi forse possiamo parlare di vero amore.

Infine la top 5 delle città più frequentate dai Long Distance Lovers: Milano al primo posto, Bologna al secondo e Roma al terzo. Quarto posto per Verona che rimane città d'elezione per gli innamorati, e quinto posto per Firenze.