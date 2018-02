Renzo Rosso punta sulle modelle online e entra in Ubooker

Renzo Rosso punta sulle modelle via web. Red Circle Investments, la societa' di investimenti di famiglia, e' entrata nel capitale di Ubooker Worldwide Ltd, creatori di un'applicazione e di un sito (www-u-booker.com) per il mondo della moda che rende piu' trasparente ed efficiente la scelta di modelle e modelli. Lanciata nel febbraio 2017, dopo due anni di sviluppo, dalle modelle Diana Gaertner e Claudia Wagner, Ubooker e' una piattaforma dove le aziende possono scegliere da un'ampia selezione di modelle professioniste, e dove le modelle possono presentarsi, controllare direttamente i loro tariffari e le loro agende, ed essere selezionate per lavori in tutto il mondo.

L'idea di Ubooker e' venuta alle due fondatrici anni fa, vedendo l'accelerazione del settore, l'aumento di booking diretti, l'esplosione dell'e-commerce, e in generale la maggiore richiesta di modelle/i. Altri due investitori e co-fondatori, l'imprenditore della moda Nicola Scagnolari, e Andrea Losso, si sono uniti per assicurare la creazione di uno piattaforma che usasse la migliore tecnologia e rispondesse ai bisogni di digitalizzazione ed efficienza del settore.

Renzo Rosso, che entrera' anche nel cda della societa', ha spiegato di apprezzare "l'idea di portare nel settore un po' di quella volonta' di cambiare i giochi che la tecnologia ha reso possibile, per esempio, nell'hospitality con AirBnb, o nei trasporti con Uber. E sono felice di supportare l'iniziativa di due donne 'tecnologiche' che vogliono dare piu' potere alle nuove generazioni di modelli e modelli in maggiore trasparenza, e in maniera piu' sostenibile".