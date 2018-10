Un'oasi del benessere. Le terme di Agnano si trasformano in Parco della Salute

Dopo un accurato restyling riapre il Parco del Benessere all’interno dell’antico complesso delle Terme di Agnano: un’oasi naturale di oltre 44 ettari di sorgenti termali e sbuffi sulfurei, alberi secolari e prati verdi, con sette piscine tra indoor e outdoor, sale massaggio, solarium, sauna, area relax e un natural bar bistrot.

A pochi minuti dal centro della città, nella Conca di Agnano, il nuovo Parco del Benessere delle Terme di Agnano, gestito dalla società TDA di cui è amministratrice l'imprenditrice Manuela Iuffredo, è il luogo ideale per rigenerarsi secondo l’antico principio romano del Salus per Aquam. Le acque che alimentano le piscine e le vasche idromassaggio termali sgorgano ad 84 gradi centigradi e sono di tipo sulfureo-salso-bicarbonato-alc alino-terrose: un toccasana per la bellezza della pelle, ideali per contrastare le patologie infiammatorie e le contratture muscolari, perfette per allentare stress e tensioni. Cuore pulsante del sito, con la sua portata di cinque milioni di acqua al giorno, è la Sorgente De Pisis, ben visibile all’ingresso del Parco.

L’offerta benessere comprende sette piscine: quattro interne con idromassaggio (con temperatura dai 33° ai 37°), due esterne con acqua termale (con temperatura dai 30° ai 33°), una esterna di acqua dolce (a temperatura ambiente) e tre sale massaggio, sauna, spogliatoi con docce e armadietto privato e area relax. A bordo piscina e sui prati si estende la zona solarium, attrezzata di ombrelloni e lettini. Il percorso benessere è completato da un’ampia proposta di trattamenti e massaggi per il viso e il corpo: antistress, detox, antiage, tonificante, rilassante.

L’intero Parco è concepito come luogo di benessere e relax, dove poter trascorrere una giornata tra acque benefiche e una natura che rilassa mente e corpo. All’interno del Parco il Natural Bar Bistrot offre una cucina leggera e naturale con piatti e proposte dalla prima colazione all’aperitivo serale: al mattino yogurt con frutta, succhi bio, smoothie, aloe vera, tè e tisane, caffè e ginseng. Per il pranzo il Bistrot propone insalate, tartare, sandwich e bowls di quinoa e riso completate con verdure e ortaggi di stagione, semi, spezie, erbe aromatiche, uova e altre fonti proteiche.

Storia e archeologia

l Parco del Benessere si trova all’interno delle Terme di Agnano storico complesso termale, nato sui resti di un antico e grandioso impianto termale d’epoca greco-romana, edificato nella Conca di Agnano, alle pendici del Monte Spina, lungo l’antica strada che univa Napoli a Pozzuoli. Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, il prosciugamento del Lago di Agnano fece riemergere oltre settanta sorgenti d’acqua e i resti dell’antico impianto termale d’età romana (dalla prima metà del I sec. d.C.). All’interno del sito sono ben visibili i resti di età ellenistica e di età romana, che saranno oggetto di passeggiate archeologiche guidate.