Richard Ginori al fianco di Alma per unire il meglio dell'Italia in cucina

Dal 1735 massima espressione dell’eccellenza italiana nell'alta manifattura artistica della porcellana pura, Richard Ginori firma una partnership strategica con Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana, con l’obiettivo di unire le rispettive forze nella valorizzazione a livello mondiale del made in Italy in cucina e di progettare e sviluppare insieme una serie di prodotti e collezioni dedicati al mondo “Haute Hotellerie et Restauration”. L’italianità, intesa non solo quale denominazione d'origine, quanto quale perfetta sintesi tra cultura del bello, eccellenza del saper fare, originalità, creatività e artigianalità, alla base di un vero e proprio stile di vita e pilastro dell’identità di Richard Ginori e della Scuola, diventa, in questo modo, un driver centrale di una partnership profonda, originale e coerente con la mission di entrambe le eccellenze. L’iniziativa per Richard Ginori nasce, infatti, da un profondo sodalizio d’intenti e di vedute con Alma: la manifattura, grazie a un’ampia gamma di collezioni dedicate anche al mondo “Haute Hotellerie et Restauration”, offre già numerosi articoli in grado di soddisfare gli chef più creativi e esigenze le più attuali in fatto di ospitalità e ristorazione, grazie a diverse e importanti collaborazioni sviluppate negli anni con i più importanti hotel e ristoranti del mondo, per le quali sono state approntate, di volta in volta, originali mise en place, in perfetto stile Richard Ginori, mixando collezioni continuative con quelle personalizzate.

La partnership con Alma s’inquadra, quindi, perfettamente in tale direzione e si pone l’obiettivo di studiare e realizzare, in stretta sinergia con il team di chef della scuola, una nuova proposta tableware in grado di rispondere al meglio alle esigenze del canale “Haute Hotellerie et Restauration”.

“Il tableware oggi è un settore molto vivace in termini di innovazione e cambiamento. La mise en place non segue più lo schema classico ma viene concepita come uno stage setting, dove il cliente-spettatore può provare e soprattutto vivere un’esperienza unica. Il table setting vede, infatti, un mix&match di forme, colori, nuovi materiali e sempre più oggetti di arredo entrano a far parte della mise en place”, commenta Annalisa Tani, Brand and Product director di Richard Ginori. “Crediamo, quindi, che una partnership duratura con una realtà tanto prestigiosa come Alma costituisca lo strumento migliore per rispondere al meglio alle esigenze del mercato, ma anche per continuare a sostenere i valori dell’innovazione nella tradizione e dell’eccellenza all’insegna della bellezza senza tempo, che hanno ispirato la Manifattura sin dalle sue origini”.

A questa riflessione si aggiunge quella di Andrea Sinigaglia, general manager di Alma: “In una Scuola come la nostra, l’educazione passa anche attraverso la materia e, non a caso, il nostro ristorante si chiama Mater. Lavorare al fianco di un’azienda storica, anzi mitica, come Richard Ginori è per noi, potenziamento del nostro modo di comunicare italianità in cucina a tutti i nostri allievi. Bellezza, gusto e civiltà attraverso gli strumenti creati della manifattura diventano in ALMA, grazie a questa partnership, elementi subliminali della nostra didattica”.