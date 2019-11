Richard Ginori nomina il nuovo AD: Alain Prost

Cambio al vertice della storica manifattura fiorentina di porcellane. Alain Prost è il nuovo AD di Richard Ginori, azienda che fa capo al gruppo francese Kering. Prende il posto di Giovanni Giunchedi, che aveva lasciato lo scorso maggio a fine mandato. Con un passato in aziende come L’Oréal, Goupe Chantelle e La Perla, Prost avrà come compiti il “consolidamento del posizionamento del marchio nell’alto di gamma e l’ulteriore sviluppo della presenza commerciale del brand sul mercato nazionale e internazionale”, come annunciato dall'azienda in un comunicato.