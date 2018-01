Rifle, a Studio Errani l'ufficio stampa e le pubbliche relazioni

Da http://riflejeans.com/

Il marchio di Denim RIFLE affida l’attività di ufficio stampa, pubbliche relazioni e comunicazione a Studio Errani, a partire da gennaio 2018. La collaborazione tra Studio Errani e Rifle prevedrà un‘attività di comunicazione a 360° che spazierà dall’ufficio stampa on e off line, al supporto durate eventi press e consumer oriented, passando per il coinvolgimento di opinion leader e ambasciatori in grado di interpretare i valori del marchio con l’obiettivo di riportare il brand tra i leader del settore denimwear facendo percepite al target di riferimento il suo heritage.



ABOUT RIFLE



La storica azienda toscana ha annunciato a giugno 2017 l’ingresso della Holding Svizzera di investimento Kora Investment Sa. Una scelta strategica che rappresenta una grande svolta in direzione del rilancio della collezione. L’obiettivo del brand - fondato nel 1958 - è di riportare il marchio tra i leader di settore, grazie all’arrivo di capitali esteri e di un nuovo team di manager provenienti dal settore della moda. Si punta un rinnovamento del prodotto, nel rispetto delle radici della label. Per il ruolo di amministratore delegato è stato scelto Franco Marianelli, esperto di denimwear, con cariche recenti come managing director e ceo per importanti aziende operanti nel settore jeanseria. La nuova collezione partirà da capi in denim iconici di archivio, per sviluppare una nuova proposta più appealing, che rispecchi l’heritage del marchio con delle proposte dall’immagine più fashion. L’obiettivo sarà quello di riconquistate lo storico pubblico di Rifle, ma parallelamente di avvicinarsi anche ad un target più giovane al quale saranno dedicati una serie di modelli più updated e street.