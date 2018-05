Rihanna dal nude look all'abito frittata alla papessa sexy. TUTTE LE FOTO

Look, Rihanna stupisce ancora: dopo l'abito frittata e il nude look esagerato, eccola vestita da Papa





L'attesissimo Met Gala 2018 non ha deluso le aspettative. Come ogni anno il red carpet newyorkese che celebra la moda e la storia del costume attraverso i suoi grandi temi non manca di stupire. Il ricevimento, che si tiene il primo lunedi' di maggio, serve a raccogliere fondi per il New York Costume Institute del Metropolitan Museum of Art ed e' noto soprattutto per gli outfit delle celebrita'. Tema di quest'anno: "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" sull'originale intreccio tra cattolicesimo e moda. Padroni di casa Rihanna, Amal Clooney, Donatella Versace, Anna Wintour, Stephen e Christine Schwarzman.



Star indiscussa del red carpet Rihanna, con un sontuoso abito da papessa firmato Margiela. La cantante Katy Perry, invece, ha optato per una mise da angelo, con teatrali ali di piume su un mini abito Versace. Total black gotico Jean Paul Gaultier per Madonna, che ha indossato una corona intarsiata di diamanti. Scelta insolita per Amal Clooney che ha preferito un abito con pantaloni e lungo strascico adornato con rose rosse, disegnato dal britannico Richard Quinn. Il Met Gala lancia l'omonima mostra che prendera' il via a New York il 10 maggio in 25 gallerie tra il Met Fifth Avenue e l'Anna Wintour Costume Center. L'anteprima mondiale era stata ospitata a Roma tra gli affreschi di Palazzo Colonna.

