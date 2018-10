Rihanna contro Trump: rifiuta il Super Bowl. Lui chiama i Maroon 5

I Maroon 5 saranno le star del Super Bowl il prossimo febbraio ad Atlanta, ma sembra che la band non sia stata la prima scelta: gli organizzatori avrebbero chiesto a Rihanna di esibirsi ma lei avrebbe rifiutato per solidarieta' con Colin Kaepernick, il primo giocatore di football americano a inginocchiarsi durante l'inno americano nel 2016 per protesta contro l'ingiustizia razziale e la violenza della polizia contro gli afroamericani.



"L'Nfl (la lega nazionale americana di football americano) e la Cbs volevano veramente che fosse Rihanna a esibirsi l'anno prossimo ad Atlanta, glielo hanno offerto, ma lei ha rifiutato a causa della polemica sui giocatori che si inginocchiano. Lei non e' d'accordo con la posizione della Nfl", ha rivelato una fonte alla rivista Us Weekly.



Dal marzo 2017 Kaepernick e' senza un ingaggio, dopo la fine del suo contratto con i San Francisco 49ers. Lui sostiene di essere finito in una lista di proscrizione per il suo attivismo che ha scatenato le critiche del presidente americano Donald Trump, deciso a ottenere squalifiche e sospensione dello stipendio per i contestatori.



L'ex quarterback e' pero' diventato il volto della nuova campagna pubblicitaria della Nike, sotto lo slogan "Credi in qualcosa, anche se significa sacrificare tutto". Una scelta, quella dell'azienda americana, che ha suscitato vasti apprezzamenti ma anche polemiche e l'attacco dello stesso inquilino della Casa Bianca, che ha parlato di "un terribile messaggio".