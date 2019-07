Victoria Beckham, lascia il ceo Paolo Riva

Paolo Riva lascia il ruolo di ceo di Victoria Beckham con effetto immediato e per motivi personali. Ralph Toledano, presidente della casa di moda, guidare l'attività dell'azienda finchè non troverà un nuovo amministratore delegato. "È stato un vero piacere lavorare con Paolo e, a nome del consiglio di amministrazione, vorrei ringraziarlo per il suo contributo. Non vedo l'ora di continuare a guidare e sviluppare strategie per il marchio con Victoria e il resto del team", ha dichiarato l'executive. "Le cose stanno andando bene. Sono molto contento dei progressi".

Riva, entrato a far parte della maison il 1° settembre 2018, si è dichiarato orgoglioso di ciò che ha realizzato fino a ora e ha aggiunto: "Auguro all'azienda un grande successo per il futuro".

Ma ci sono anche altri cambiamenti all'interno del management team, come riporta MFFashion. Il product director Marie Leblanc de Reynies è stato promosso a managing director brand and product, un nuovo ruolo, mentre Pablo Sande è stato nominato direttore finanziario e legale.