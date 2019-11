Romeo Gigli dalla moda all'eyewear. Ecco la prima collezione

“La memoria di quanto ci appartiene è un’alchimia di elementi.” Questo è il punto di partenza da cui ricomincia la storia di Romeo Gigli, iconico brand italiano che vede la rinascita nell’eyewear grazie al supporto di Vision Group, distributore in esclusiva per l’Italia.

“Il marchio Romeo Gigli completa l’offerta di prodotto eyewear Vision Group per soddisfare le esigenze estetiche, qualitative e visive dei nostri clienti.” commenta Marco Procacciante, Amministratore Delegato di Vision Group. “E’ un marchio che si porta dietro la tradizione e la qualità del Made in Italy, valori che da sempre sosteniamo e che contraddistinguono sia i nostri prodotti che i nostri servizi.”

Multietnico, ispirato alle culture più svariate, Romeo Gigli Eyewear si caratterizza per la contaminazione tra microcosmi differenti: passato e contemporaneità, epoche ed etnie, paesaggi e poesie.

Come la moda anche l’eyewear, vista e sole, Romeo Gigli, ripercorre i concetti stilistici e le influenze esotiche del marchio: i colori sono ispirati alla natura per una collezione uomo e donna contraddistinta da un design elegante, modelli sofisticati e sempre attuali.

La prima collezione di Romeo Gigli Eyewear è Abstract, perché disegna forme essenziali e audaci per lui, lineari e romantiche per lei, in uno stile unico e inimitabile.

Una collezione che vede la presenza di due famiglie diverse: una in acetato e una in metallo.

I modelli in acetato hanno un elevato standard qualitativo: tutti gli occhiali sono realizzati attraverso un sapiente metodo di lavorazione artigianale che si esegue in 48 passaggi.

Le lastre Mazzucchelli Italia sono sottoposte ad un processo di stagionatura che rende il prodotto più resistente ma allo stesso tempo più leggero e brillante.

I modelli in metallo sono realizzati grazie alla tecnica della pressofusione che vede il metallo fondersi e poi iniettato ad alta pressione in uno stampo: così nasce un occhiale ultracomodo e impercettibile.

Le lenti da sole realizzate in polimeri acrilici con trattamento idrofobico, oleofobico e indurente antigraffio.