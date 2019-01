Ronaldo indossa le “Sneaker Mcqueen” e sono le più cercate su lyst.it

Per Cristiano Ronaldo la corte di Madrid è una passerella di moda: convocato in tribunale e rispondere all’accusa di frode fiscale, Cr7 si presenta davanti alle telecamere e ai fotografi insieme alla compagna Georgina Rodriguez in total look nero con le celebri sneaker bianche di Alexander Mcqueen.

Un picco del 42% in più di ricerche rispetto ai giorni precedenti è stato registrato su Lyst per “Sneaker Mcqueen” nella giornata del 22 gennaio. Questo quanto rilevato dal sito Lyst.it, una piattaforma che è un motore di ricerca solo per il settore moda. Nato nel 2010 in Gran Bretagna, Lyst ha avuto molto successo negli Stati Uniti perché fornisce agli utenti dei filtri di ricerca molto utili e stila anche una classifica dei brand e degli oggetti più di tendenza.