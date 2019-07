Fabio Rovazzi torna nella scena musicale italiana e lo fa nel periodo più caldo dell'anno.

C'è grande attesa per il nuovo singolo Senza Pensieri in uscita il 10/7, che lo vede protagonista a fianco dell'iconica Loredana Bertè e il rapper J-Ax.

Dopo il successo di brani come Tutto molto interessante, Andiamo a comandare e Faccio quello che voglio, il nuovo singolo sarà disponibile in radio e digitale da mercoledì 10 luglio e in pre-save su Spotify già da oggi.