Pitti Uomo 91, gli accostamenti insoliti del denim

Sono gli accostamenti insoliti - del denim con tessuti e fantasie appartenenti ad altri mondi - il leit motiv della prossima collezione Roy Roger’s FW 2017-18 uomo che rinnova l’interpretazione del capo vintage, trasformandolo in un look raffinato-contemporaneo.

Nella Sezione Denim , nuove proposte per le linee Superior, ispirata a modelli e tessuti dall’Archivio storico Roy Roger’s ma reinterpretati in chiave moderna; Deluxe, che ha dettagli tecnici più grintosi; e per la capsule RR’S dove i particolari diventano lo stile.

Superior

Questa stagione i dettagli della linea Superior si ispirano ai disegni floreali dei tessuti-tappeto dall’Archivio Roy Roger’s, acquistati in occasione di viaggi-ricerca in terre straniere. Riprodotti da un’azienda francese specializzata in tessuti jacquard di pregio, le nuove fantasie diventano i dettagli interni ed esterni dei pantaloni. Vengono usate per salpe ricamate in pelle nei jeans mentre, nella nuova proposta di chino - realizzato in un denim speciale, irregolare nelle fibre come i tessuti da lavoro anni ’50 - anche per dettagli come la bottoniera e i ricami delle tasche interne. E nella ricerca di una nuova identità, i pantaloni chino mostrano punte di colore nei travetti, nelle asole, nel piping a quadri, posto sul fianco sinistro del pantalone; e hanno una maxi etichetta con grafiche coloniali, all’interno della tasca destra.

Deluxe

Il denim incontra sperimentazioni e dettagli tecnici nella linea Deluxe. Cosi i jeans, pur sottoposti a processi classici per lavaggi, rotture e rammendi, hanno dettagli all’avanguardia per termosaldature, laserature e nei tagli essenziali. La palette colore prevede una gamma scura e dark con una predominanza di blue-black che esalta l’incontro tra i due mondi.

RR’S

La capsule RR’S miscela tessuti estranei al mondo denim - come disegni di carte da parati inglesi o tessuti da cravatta provenienti dalla più storica azienda inglese, leader nel settore - con bottoni e fili che riprendono le cromie dei tessuti utilizzati.

I lavaggi sono soft ed eleganti, perfetti da portare con giacca e scarpa classica.

Tra le novità il denim in misto cashmere cimosato, realizzato in Italia in esclusiva per Roy Roger’s.

L’ispirazione militare è uno dei temi guida dei Capospalla sportivi. Cosi il peacot, realizzato jacquard in lana con disegno camouflage, è chiuso da bottoni gommati con il simbolo della marina militare; i parka in cotone, hanno patch termosaldate ispirate alle uniformi della seconda Guerra Mondiale; i nuovi bomber, in raso-nylon bordeaux o nero, mostrano patch militari ricamati in tono.

Si traducono in un linguaggio contemporaneo, le giacche e i cappotti dalla linea classica nei loro tessuti.maglia; i capospalla in pelle, grazie a nuove sperimentazioni di lavorazioni e lavaggi; il barracuda imbottito in ovatta ed le altre proposte con il cappuccio in felpa.