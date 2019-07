Royal Family, la Regina Elisabetta ha un diario segreto. Nessuno può leggerlo

Royal Family News, il diario segreto della Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta ha un diario segreto che non farebbe leggere a nessuno.

A rivelarlo il The Sun che, secondo indiscrezioni di Palazzo da parte di Sir Michael Palin con cui Sua Maestà si sarebbe confidata sulla pratica top secret. L'unico che sembrerebbe essere al corrente di quanto scritto nel diario è principe Filippo a conoscenza quindi dei veri sentimenti della Regina, dei luoghi in cui è stata, notizie di famiglia e le sue opinioni su quelli che ha incontrato, così come i suoi pensieri sullo stesso coniuge, nel suo diario da quando aveva 15 anni.

Royal Family News, la Regina non lascia tracce

Un membro del palazzo ha detto a Fabulous Digital: "Usa un blocco di carta assorbente dopo aver completato il suo ingresso e ogni mattina uno dei primi compiti del suo entourage è distruggere la carta assorbente, così nessuno può mai tentare di provare a leggere un rovescio impressione di ciò che ha scritto."

Ogni notte, lo staff viene incaricato di lasciarla indisturbata mentre scrive, a meno che, come dice una sola bacchetta: "C'è qualcosa di un'importanza sconvolgente come una guerra nucleare".

Royal Family News, ecco chi ha rivelato l'abitudine della Regina Elisabetta

"I suoi diari non sono mai scomparsi, probabilmente perché sono considerati quasi preziosi per lei come i gioielli della corona - se mai fosse stato perso, per esempio, un disgraziato servitore, probabilmente sarebbe finito nella Torre!" Questa soffiata sull'abitudine di Sua Maestà proviene da Michael Palin, 76 anni, che l'ha sentito quando è stato invitato per una notte al Castello di Windsor, ed è stato scelto per sedersi accanto alla Regina a cena.

Royal Family News, la conversazione tra Sir Michael Palin e la Regina Elisabetta

"Stavamo parlando di diari dopo che avevo accennato al fatto che tenevo un diario notturno di dove ero stato e delle persone che incontravo, disse anche lei, con la differenza che mentre il mio poteva essere pubblicato, i suoi non lo potevano essere affatto.

"Ha commentato che l'ha trovato abbastanza difficile perché la faceva sempre sentire un po 'stordita e ha detto: "Di solito riesco a scrivere per circa 15 minuti prima che la mia testa vada a sbattere", e poi ha imitato la sua testa colpendo il tavolo, come se si fosse addormentata."

Royal Family News, il diario segreto tra inchiostro nero e pelle di vitello

Un ex membro della famiglia reale disse a The Sun che la Regina scrive il suo diario con una penna stilografica usando inchiostro nero - mai una biro - in una serie di libretti rilegati in morbida pelle di vitello.

Ha detto: "Ogni diario è contrassegnato con il suo cifrario (E11R) e numerato con un numero romano. Non ci sono date sulle copertine; solo la regina saprà quale numero segna quale anno.

Royal Family News, scrivere sul diario, un abitudine dall'età di 15 anni

"Scrivere il diario sarà l'ultima cosa che Sua Maestà farà ogni notte, non importa quanto sia tarda l'ora o quanto possa essere stanca. È un dovere imperdibile e scrive a una scrivania, mai a letto"

“Il diario viene portato ovunque la regina si trovi, che sia Windsor, Balmoral o Sandringham ed è custodito in un astuccio di pelle nera, la versione più piccola di quelli rossi che contengono i documenti governativi”