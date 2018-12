Royal Family News: bufera social sulla regina Elisabetta. E Meghan con Kate...

Gb: discorso regina nel fasto Buckingham, per social "fuori luogo". ROYAL FAMILY NEWS

Il piano dorato, i tappeti, candelabri in argento, un sontuoso albero di Natale e il trionfo di fiori nel camino: la regina Elisabetta II ha pronunciato il tradizionale discorso di Natale in una sala sontuosa di Buckingham Palace. Ma tanta opulenza e' suonata stonata a molti che, sul web, hanno notato lo stridente contrasto con il mondo della gente comune: un'atmosfera "fuori luogo" e "irrispettosa" di molte famiglie che lottano "per sbarcare il lunario". Nel suo tradizionale messaggio annuale, la regina -che "da nonna" ha ricordato come, nel 2018, i matrimoni e le nascite l'abbiano "aiutato a tenersi occupata" - ha detto che "di fronte alle piu' profonde divergenze, il rispetto reciproco e' sempre il primo passo verso una maggiore comprensione": un'esortazione alla "comprensione" che e' stata interpretata come un campanello d'allarme dopo le profonde divisioni politiche sulla Brexit.

Gb: regina "occupata da eventi familiari", appello al "rispetto". ROYAL FAMILY NEWS

Note di ironia nel tradizionale discorso di Natale della regina Elisabetta II. Nel 2018 i matrimoni e le nascite nella sua famiglia "aiutano a tenere una nonna occupata", ha osservato la sovrana, ricordando i due matrimoni e gli arrivi di due bebe', mentre se ne attende un terzo. Eventi che hanno reso l'anno "impegnativo" per la famiglia. Nel discorso trasmesso oggi, ma registrato nei giorni scorsi, la 92enne Elisabetta II ha inoltre ricordato la festa per i 70 anni del principe Carlo e ha voluto riflettere sui valori cristiani e l'importanza del rispetto reciproco. "Attraverso i molti cambiamenti che ho visto nel corso degli anni, fede, famiglia e amicizia sono stati, non solo fattori costanti per me, ma una fonte di tranquillita' e sicurezza", ha detto la regina, il sui discorso e' stato registrato a Buckingham Palace, davanti a un albero di Natale e un tavolo con foto di famiglia. "Anche di fronte alle piu' profonde divergenze, il rispetto reciproco e' sempre il primo passo verso una maggiore comprensione", ha sottolineato. Questa esortazione alla "comprensione" e' stata interpretata come un campanello d'allarme dopo le profonde divisioni politiche sulla Brexit.

Gb: Kate e Meghan sorridenti a messa Natale mettono a tacere voci

Sorridenti e vicine Kate Middleton e Meghan Markle sono arrivate insieme alla messa di Natale a Sandringham, nella contea di Norfolk, mettendo a tacere le voci che negli ultimi tempi avevano parlato di forti contrasti tra di loro. La Duchessa di Sussex, al braccio del marito Harry, e la duchessa di Cambridge, con accanto William, si sono presentate complici e serene di fronte alla folla che attendeva la famiglia reale alla chiesa di St Mary Magdalene, vicino alla residenza di campagna della casa reale. Con loro anche il principe Carlo e la regina Elisabetta II, mentre i rispettivi coniugi - il principe consorte Filippo e Camilla - non erano presenti. In rosso natalizio Kate, con un vestito nero attillato che lasciava ben vedere la gravidanza Meghan, le due hanno chiacchierato amabilmente mentre si avvicinavano alla chiesa tra due ali di folla, mostrando una complicita' che sembra dissipare le voci velenose che ultimamente avevano dato le due ai ferri corti.

Gb: discorso di Natale, Regina esorta Paese a superare divisioni. ROYAL FAMILY NEWS

Un messaggio di rispetto e di pace arrivera' domani dalla regina Elisabetta II nel suo tradizionale messaggio di Natale, di fronte a un Regno Unito percorso dalle divisioni in vista della Brexit. Senza fare espliciti riferimenti alla prevista uscita dall'Ue a fine marzo, la monarca ricordera' ai suoi sudditi che "anche con le differenze piu' profondamente radicate, trattare l'altra persona con rispetto e come un altro essere umano e' sempre un buon primo passo verso una maggiore comprensione". Il discorso della regina, di cui sono state diffuse delle anticipazioni, e' stato registrato il 12 dicembre nella White Drawing Room a Buckingham Palace e verra' mandato in onda domani. Una foto mostra Elisabetta II, oggi 95enne, con un vestito da cocktail disegnato da Angela Kelly e una spilla che le e' stata regalata dal marito Filippo nel 1966. Sul tavolo, di fronte a li, una foto del 1948 in bianco e nera della futura regina con il principe consorte e il piccolo Carlo in braccio: un chiaro messaggio che rimanda ai 70 anni appena celebrati dal figlio. Facendo riferimento al messaggio di Gesu' nella notte di Natale, la regina ribadira' che "il suo messaggio di pace in terra e buona volonta' non passa mai. Puo' essere ascoltato da tutti, e' necessario oggi piu' che mai", affermera', sottolineando che "nonostante i tanti cambiamenti visti negli anni, la fede, la famiglia e l'amicizia non solo sono state una costante per me ma una fonte di conforto e rassicurazione personale". Da 66 anni alla guida del Regno Unito, per Elisabetta II il primo messaggio di Natale risale al 1952 quando a soli 26 anni, pochi mesi dopo la morte del padre il re Giorgio VI, la regina parlo' ai sudditi da Sandringham.

Meghan Markle 'incoronata' icona stile 2018, tra le 10 meglio vestite. ROYAL FAMILY NEWS

Meghan Markle e' stata incoronata icona di stile da Vogue: e' stata inserita tra le dieci star meglio vestite del 2018. Insieme a lei nella top ten ci sono le 'colleghe' attrici Emma Stone, Saoirse Ronan, Zoe Kravitz, Zendaya e Tracee Ellis Ross, cantanti del calibro di Lady Gaga e Rihanna, ma anche la top model 'plus size' Paloma Elsesser e la ex modella britannica di origini cinesi Gemma Chan. Come si legge sulla rivista, Meghan e' stata scelta per lo "spirito moderno che lei e il principe Harry stanno inculcando nella monarchia britannica". Dall'abito firmato Givenchy indossato al matrimonio fino agli outfit sfoggiati in occasione del primo viaggio all'estero come duchessa di Sussex, l'ex attrice americana non ha sbagliato un colpo e ora, sottolinea Vogue, "sta rivitalizzando gli abiti premaman".

Gb: padre Meghan chiede riconciliazione, "non la sento da nozze". ROYAL FAMILY NEWS

"Ti amo molto, sei mia figlia e voglio davvero sentirti. Qualunque siano le divergenze, dovremmo riuscire a risolverle": e' l'accorato appello alla riconciliazione lanciato da Thomas Markle alla figlia Meghan, duchessa di Sussex, in diretta da San Diego (California) all'emittente 'ITV's Good Morning Britain'. Thomas assicura che scrive alla figlia "un messaggio ogni giorno", le ha inviato "lettere senza ricevere alcuna risposta, senza essere riuscito a parlarci" da quando si e' sposata col principe Harry lo scorso maggio, e assicura di non capire perche' si stia "negando". Thomas Markle aveva partecipato alle nozze e si era giustificato annunciando che avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento al cuore. Tuttavia erano circolate fotografie che lo mostravano impegnato in attivita' collegate al matrimonio, come farsi prendere le misure per un nuovo abito. "Per questo incidente mi sono scusato 100 volte. Non mi pare sia utile essere evitato, e' ridicolo", ha aggiunto nella sua prima intervista da quando la figlia ha annunciato di essere incinta, lo scorso ottobre. Di lei racconta che "e' sempre stata una persona molto controllata, ma non e' mai stata cosi' scortese". Precisando di non essere stato pagato per rilasciare l'intervista, Markle ha deplorato che la coppia reale "si sia fatta influenzare dalla stampa" per quanto lo riguarda, "credendo a quello che viene pubblicato". Tuttavia il 74enne, che non ha mai incontrato il suo genero, si dice "fiducioso" di poter conoscere il futuro nipotino, atteso per la prossima primavera. Meghan "sara' un'ottima madre e forse le cose si ammorbidiranno un pochino e ci rimetteremo nuovamente in contatto", ha auspicato l'uomo, concludendo il suo appello alla figlia: "Siamo una famiglia. Per favore mettiti in contatto con me".