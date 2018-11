Royal Family News, Elisabetta II abbracciata da Michelle Obama. Ecco perché

Royal Family News, Michelle Obama: io e la regina abbracciate con mal di piedi

Non sono finite le rivelazioni di Michelle Obama: nel suo libro 'Becoming', l'ex First Lady americana spiega i retroscena di quell'abbraccio con la regina Elisabetta II che all'epoca venne letto come un terribile passo falso. In occasione di un ricevimento a Buckingham Palace nel 2009 a margine del G20, ospite della regina con Barack Obama, Michelle venne immortalata dai fotografi mentre con il braccio cingeva Elisabetta II, che a sua volta si appoggiava su Michelle. Una chiara violazione del protocollo, da parte dell'allora first lady, che scateno' critiche e polemiche. In realta', ha rivelato, le due leader si stavano commiserando perche' entrambe alla fine della giornata avevano male ai piedi. La regina, anzi, apprezzo' quel gesto, ha raccontato Michelle. La regina fece una battuta sull'altezza di Michelle, riflettendo poi sulla scomodita' degli stiletti firmati Jimmy Choo che indossava. "Allora confessai alla regina che i piedi mi facevano male, e lei mi confesso' che facevano male anche a lei. Ci guardammo con un'identica espressione, del tipo 'quando finira' finalmente questo stare in piedi intorno ai leader mondiali?'. E lei se ne usci' con una risata affascinante". (AGI) Sca

Royal Family News, Kate Middleton e Camilla accanto a regina ma non c'è Meghan

La regina Elisabetta II ha assistito a Londra alle celebrazioni per il centenario della fine della Grande Guerra con accanto Camilla, la duchessa di Cornovaglia, e Kate Middleton mentre Meghan Markle assisteva dal bancone a fianco, vicino alla moglie del presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier. Il fatto che la moglie del principe Harry Meghan Markle non fosse nello stesso balcone con la monarca e' stato notato, dopo che nei giorni scorsi erano circolate sui media voci sul fatto che la regina aveva dovuto riprendere il nipote, alla vigilia delle nozze, per il comportamento 'difficile' di Meghan Markle a proposito della tiara da indossare al matrimonio.

Royal Family News, Kate Middleton e Camilla accanto a regina. Manca Meghan: ecco perché

Alcuni commentatori in Rete hanno letto la disposizione odierna come una punizione di Elisabetta II nei confronti della nuora, mentre per altri starebbe a indicare che la duchessa di Sussex viene considerata in grado di gestire una situazione diplomatica simile da sola. Tutte le appartenenti alla famiglia reale vestivano un cappotto scuro con tre fiori rossi al bavero a ricordare il sangue versato dai caduti.

Royal Family News, Elisabetta II "bacchetta" Meghan Markle: "Non può avere tutto"

I rapporti tra Elisabetta II e Meghan Markle sembrano ottimi ma almeno una volta la regina e' stata gia' costretta a bacchettarla, seppure attraverso il nipote: e' accaduto poco prima delle nozze a causa della tiara che lei voleva indossare. Il gioiello, infatti, ha smeraldi che potrebbero provenire dalla Russia, una circostanza che, considerati i rapporti molto tesi tra Londra e Mosca dopo il caso Skripal, rendeva la tiara non adatta alla solenne occasione. Da qui, l'intervento di Elisabetta II che affronto' in privato la questione con il nipote: "Avra' la tiara che le darò".

Royal Family News, Meghan voleva la tiara russa ma per la regina: "Non può avere tutto"

Il gustoso episodio -raccontato da una fonte interna alla corte al 'Sun'- getta una luce sul carattere della duchessa di Sussex Meghan Markle ma anche sulle difficolta' attraversate dalla giovane attrice - abituata a rapportarsi con il mondo di Hollywood - con il rigido protocollo e lo staff della Casa Reale. Meghan Markle comunque non ha mai fatto il minimo accenno all'episodio e anzi il mese scorso ha raccontato di sentirsi fortunata ad aver potuto scegliere, nella collezione privata della regina, la tiara della Regina Mary con diamanti e fascia di platino.

Royal Family News, Meghan voleva la tiara russa. Ma la regina disse: "Avrà la tiara che le darò"

A quanto pare, Elisabetta II non era convinta neanche del velo che Meghan Markle ha voluto indossare, dal momento che l'americana era al secondo matrimonio. Quando poi venne a sapere che Harry era stato petulante e irascibile nell'organizzazione del matrimonio - arrivando a dire con voce irata allo staff, "quello che Meghan Markle vuole, lo avrà" - la regine si sentì in dovere di intervenire per rimettere al suo posto il nipote.

Royal Family News: il principe Carlo svela cosa farà quando sarà re



"Non saro' un sovrano ingerente. Non sono stupido": lo ha detto il principe di Galles Carlo in un documentario che sara' trasmesso questa sera dalla 'Bbc', a pochi giorni dal suo 70mo compleanno, il 14 novembre. Nell'atteso filmato, per la prima volta l'erede al trono d'Inghilterra Carlo si esprime sul suo futuro da re, entrando nel merito di come intende muoversi. Per il principe di Galles salire sul trono significa un cambio di prospettiva e di attivita' rispetto a quelle a cui si dedica attualmente, in prima linea come attivista per l'ambiente, nella lotta ai cambiamenti climatici, oppure a sostegno di bambini e giovani, finendo anche il centro di critiche e controversie.



Royal Family News, Carlo: "Io re? Non saro' sovrano ingerente"



"Chiaramente, non saro' in grado di fare le stesse cose che ho fatto come erede e operero' all'interno dei parametri costituzionali. Non sono cosi' stupido. Capisco che e' un esercizio separato essere sovrani", ha sottolineato Carlo, ribadendo che il suo ruolo sara' di "fedelta' alla corona" e di "completa astinenza dalla politica". Inoltre dal documentario in questione - intitolato "Charles - principe, figlio ed erede" - viene fuori un ritratto insolito di Carlo, grazie alle testimonianze dei figli, i principi William e Harry. Il primo auspica che il padre possa trascorrere piu' tempo con i nipotini, George, Charlotte e Louis. Il secondo invece descrive il padre come un "maniaco del lavoro che crolla spesso seduto alla scrivania con un post it incollato sulla fronte".

La regina invita mamma Meghan a Natale (Middleton sempre snobbati). Royal Family News

La mamma di Meghan Markle, la 62enne Doria Ragland, e' stata invitata alla tenuta di Sandringham, nel Norfolk, per passare il Natale con la famiglia reale: e' stata la stessa regina Elisabetta II a volerlo, un privilegio che non era mai stato dato alla famiglia di Kate Middleton, la moglie del principe William. Elisabetta II, scrive il Mirror, ha chiesto a Doria di unirsi ai festeggiamenti del primo Natale di Harry e Meghan Markle da sposati, come "segno di rispetto" per la duchessa di Sussex, che non ha parenti stretti in Gran Bretagna, a differenza di Kate Middleton.

Elisabetta II invita la mamma di Meghan Markle a Natale. Affronto ai Middleton. Royal Family News

Secondo una fonte citata dai pettegolissimi tabloid britannici, si tratta di un "gesto molto premuroso" nei confronti della mamma della duchessa di Sussex Meghan Markle, che da poco ha ufficializzato la sua gravidanza, ma e' anche un'iniziativa del tutto inusuale. Se confermato, l'invito sarebbe un unicum: la famiglia di Kate Middleton, la duchessa di Cambridge che ha gia' dato tre pargoli al principe William, non e' stata mai invitata ai festeggiamenti al castello. I commoner Middleton si uniscono alla 'royal family' solo la mattina di Natale, in chiesa, e invece festeggiano il Natale ad Anmer Hall, la proprieta' dei duchi di Cambridge che si trova all'interno della tenuta di Sandringham. Meghan Markle aveva infranto un altro tabu': l'anno scorso, ancora solo fidanzata al principe Harry, era stata invitata comunque a trascorrere il Natale con tutta la Famiglia Reale. Per ora Buckingham Palace ha rifiutato di commentare la notizia.

ROYAL FAMILY NEWS: Camilla sarà regina accanto a Carlo. Elisabetta II pronta a lasciare



Camilla sarà regina quando il principe Carlo diventerà re, come lo stesso Carlo pianifica da anni: lo svela una fonte molto vicina alla famiglia reale, ccome riporta il critico Robert Jobson nel suo nuovo libro "Charles at 70: Thoughts, Hopes And Dreams". Prima delle nozze un comunicato stampa chiarì che Camilla sarebbe stata solo "principessa consorte" quando Carlo sarebbe salito al trono succedendo a Elisabetta II. Ma secondo la fonte "Carlo, tuttavia, ha sempre voluto che Camilla diventasse la sua consorte regina: l'aveva già deciso prima del loro matrimonio". Perché quel comunicato di Clarence House? Secondo i rumors sarebbe stato solo un tentativo per prendere tempo coi sudditi in attesa che gli animi si scaldassero verso Camilla. Molti sono infatti indignati all'idea di Camilla regina, mentre altri credono che sarebbe bello avere Camilla di fianco a Charles a pieno titolo.

Elisabetta II pronta ad abdicare. Carlo-Diana: rivelazione. ROYAL FAMILY NEWS

Il suo è il regno più lungo della corona britannica. Quando Elisabetta salì al trono nel 1952, all'età di soli 25 anni, Elisabetta II promise che avrebbe servito la corona e il suo paese per il resto della sua vita. Ma ora la regina potrebbe cambiare idea e decidere di abdicare a favore del figlio Carlo. Una decisione che potrebbe arrivare entro i prossimi 3 anni, come riporta il Mail Online. Secondo una nuova biografia reale scritta dallo specialista della corona Robert Jobson, che ha seguito per più di un anno le peregrinazioni del principe Carlo, la regina dei sette stati indipendenti del Commonwealth potrebbe lasciare il posto a suo figlio quando compirà 95 anni. Carlo è erede al trono da oltre sessant'anni: anche il suo costituisce un record assoluto.

Elisabetta II pronta ad abdicare. Carlo re: ecco quando. ROYAL FAMILY NEWS

"Capisco che la regina ha riflettuto molto su questo e pensa che, se sarà ancora viva all'età di 95 anni, prenderà in considerazione di passare le redini a Charles - spiega l'autore del libro -. Sua Maestà è pienamente consapevole della sua età e vuole essere sicura che, quando arriverà il momento, la consegna del potere sia armoniosa e serena", ha detto.

Carlo-Diana: clamorosa rivelazione sulle nozze. ROYAL FAMILY NEWS

Ma questa non è l'unica rivelazione di Robert Jobson. L'autore svela anche che il principe Carlo, all'alba del suo matrimonio con Lady Diana, avrebbe voluto cancellare le nozze. Il Duca di Cornovaglia avrebbe presto capito - "dopo solo pochi appuntamenti" - che lui e Diana erano perfettamente incompatibili, ma avrebbe deciso di non dire nulla, temendo che un eventuale annullamento delle nozze avrebbe avuto un effetto cataclismico sulla corona britannica.

