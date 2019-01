Royal family news, schianto in auto per il principe Filippo: alcol test

Gb: principe Filippo sottoposto ad alcol test, negativo. Royal family news

Il suo titolo reale non l'ha esonerato dall'alcol test dopo un incidente stradale: la polizia di Norfolk ha sottoposto all'etilometro il principe Filippo, 97enne consorte della regina Elisabetta II, dopo che la sua auto si e' scontrata con un'altra vettura a un incrocio nei pressi della tenuta di Sandringham. "E' compito delle forze dell'ordine eseguire l'alcol test ai conducenti coinvolti in incidenti. Possiamo confermare che entrambe le persone al volante sono state sottoposte all'esame e in entrambi i casi ha fornito esito negativo", ha dichiarato la polizia, citata dall'Independent. Il duca di Edimburgo, nonostante l'impatto violento, e' stato estratto sotto shock ma illeso dai rottami della sua Land Rover che nello scontro si e' capovolta. Le due donne a bordo della Kia sono state trasportate in ospedale per tagli e ferite a un braccio e sono gia' state dimesse.

Gb: principe Filippo dopo incidente, "accecato dal sole". Royal family news

"Sono stato accecato dal sole": cosi' il principe Filippo, 97enne marito della regina Elisabetta II, ha spiegato l'incidente in auto che lo ha visto coinvolto ieri nei pressi della tenuta di Sandringham. Il reale consorte e' sotto shock per quanto accaduto ma non ha riportato ferite e anche le due donne che si trovavano insieme a un neonato di dieci mesi sulla Kia coinvolta nell'incidente sono gia' state dimesse dall'ospedale. Filippo si trovava alla guida della sua Land Rover quando a un incrocio l'auto si e' scontrata violentemente con un'altra proveniente da destra. La macchina del duca si e' capovolta e lui e' stato estratto dai rottami sotto shock ma illeso. Interpellato dalla polizia, il duca di Edimburgo ha sostenuto di essere stato accecato dal sole, secondo quanto riferisce un testimone citato dall'Independent.

GB: principe Filippo coinvolto in incidente stradale, illeso. Royal family news

Il principe Filippo, consorte della regina Elisabetta e duca di Edimburgo, e' stato coinvolto in un incidente automobilistico vicino alla tenuta reale di Sandringham. Lo scrivono i media britannici. Il duca, 97 anni, era alla guida di una Range Rover ed e' rimasto illeso dopo uno scontro con un'altra automobile. E' intervenuta la polizia di Norfolk e un'ambulanza ha assistito due persone con ferite lievi. Un portavoce della polizia ha detto: "Siamo stati allertati intorno alle 15.00 (le 16.00 italiane) per una collisione di due veicoli. La strada non e' bloccata. E' stato chiamato il soccorso stradale". Un portavoce di Buckingham Palace ha confermato: "Il duca di Edimburgo e' stato coinvolto in un incidente stradale con un altro veicolo questo pomeriggio. Il Duca non e' rimasto ferito". La Range Rover guidata da Filippo si e' fermata sulla fiancata destra. Filippo e' rimasto sotto shock, ha riferito la polizia, ed e' stato portato a Sandringham a bordo di un'altra automobile.