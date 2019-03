Royal Family Look: Meghan Markle spese pazze. Kate Middleton "risparmiosa"

Royal Family News: due 'mise' in un giorno per Meghan, Kate 'risparmiosa' ricicla

Non uno, ma ben due cambi d'abito in uno stesso giorno: Meghan Markle si mette in luce, non solo per l'eleganza (nonostante l'ottavo mese di gravidanza), ma anche per l'attenzione quasi maniacale al guardaroba e i costi esorbitanti delle sue mise. Dopo aver sfoggiato in mattinata, durante la visita alla Canada House, uno strepitoso completo verde bottiglia, costo stimato 8 mila sterline, la moglie del principe Harry Meghan Markle si e' presentata nel pomeriggio a una cerimonia per il Commonwealth Day, presente anche Elisabetta II, alla Westminster Abbey, con un abito di Victoria Beckham (1668 sterline), abbinato a spolverino e capellino a tamburello color crema. Tutt'altra storia invece per Kate Middleton, la cognata 'risparmiosa' e futura regina che ha riciclato vestito e cappotto rosso di Catherine Walker che aveva gia' indossato in Nuova Zelanda nel 2014. Le due si sono salutate fuori Westminster Abbey mostrando affetto, un gesto molto atteso dopo le voci velenose che le hanno rincorse per mesi.

Royal Family News: Meghan sfoggia mise da 8 mila sterline, eleganza e spese pazze

Eleganza strepitosa, non c'e' che dire, ma i costi sono forse eccessivi, anche per un membro della Famiglia Reale britannica. Meghan Markle, all'ottavo mese di gravidanza, ha sfoggiato un completo dello stilista di Montreal, Erdem, verde scuro con decorazioni applicate di paillettes nere, insieme a un paio di scarpe con il tacco di Acquazzura, per un valore totale stimato di 8 mila sterline. A questa mise, ha aggiunto una clutch di Givency, un paio di orecchini della Maison Birks (568 sterline) e un braccialetto Kismet by Milka del valore di 363 sterline. Meghan Markle ha visitato insieme al marito Harry la Canada House a Londra nella giornata in cui si celebra il Commonwealth Day. La duchessa di Sussex Meghan Markle ha vissuto a Toronto per oltre sei anni e ha sempre guardato al Canada come alla sua "seconda casa".