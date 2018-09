Royal Family News, Meghan Markle versione cuoca. E i rumors sul royal baby...

Meghan Markle lancia libro di cucina scritto da vittime dell'incendio della Grenfell Tower

La neo duchessa Meghan Markle debutta nella sua prima iniziativa benefica personale da quando è entrata a far parte della famiglia britannica. La moglie del principe Harry ha lanciato oggi un libro ricette scritto da sopravvissute dell'incendio della Grenfell Tower che l'anno scorso causò la morte di 72 persone a West London. Il libro "celebra il potere della cucina nell'unire assieme le comunità" dichiara la duchessa del Sussex Meghan Markle in un video che lancia il ricettario, di cui ha scritto la prefazione. "Mescolare identità culturali sotto un tetto condiviso, crea uno spazio di normalità", aggiunge l'ex attrice Meghan Markle. I proventi della vendita del libro andranno alla Hubb Community Kitchen, il gruppo che si è formato l'estate scorso presso il centro culturale islamico Al Manaar per preparare cibo destinato agli scampati al disastro. Le 50 ricette provengono dalle cucine di paesi europei, nordafricani, del Medio Oriente e del Mediterraneo orientale. Un comunicato della famiglia reale spiega che Meghan Markle si è recata più volte privatamente nel centro dopo averlo visitato per la prima volta in gennaio. Il progetto del libro è stato finanziato dalla Royal Foundation, un ente benefico istituito dai principi William e Harry assieme alle loro mogli Kate e Meghan.

Londra, il principe Harry compie 34 anni: festa privata con la moglie Meghan



Primo compleanno da sposato per il principe Harry, che sabato ha compiuto 34 anni. Secondo quanto riportano i medi britannici, lui e sua moglie Meghan, la duchessa del Sussex, hanno festeggiato in privato senza partecipare a nessun evento pubblico. "Grazie a tutti per i vostri bellissimi messaggi sul compleanno del Duca di Sussex!", ha scritto su Twitter Kensington Palace, residenza londinese della coppia reale.

Londra, il principe Harry compie 34 anni: festa privata con la moglie Meghan



Il 19 maggio, Harry e l'ex attrice Meghan, 37 anni, si sono sposati in una cappella reale al Castello di Windsor, fuori Londra. Celebrità tra cui il cantante Elton John, la star del tennis Serena Williams e George e Amal Clooney erano stati tra gli ospiti del sontuoso ricevimento ospitato nel castello dalla nonna di Harry, la regina Elisabetta II.

Royal Family News, Meghan Markle incinta? Royal baby in arrivo? FOTO

Impazza la "febbre da royal baby" a Kensington Palace: Meghan Markle, 37 anni, e il principe Harry, 33 anni, non sono sposati nemmeno da quattro mesi e stanno già cercando un nuovo membro per la royal family. Nonostante i rumors sulla gravidanza scoppiati dopo l'abito blu indossato da Meghan Markle, che evidenziava un pancino sospetto, Meghan Markle e Harry non sarebbero ancora in attesa di un royal baby. "Ma ci stanno provando intensamente", svela una fonte vicina alla royal family in esclusiva a hollywoodlife.com. "Harry sta vivendo il momento migliore della sua vita con la sua nuova sposa. Meghan Markle e Harry si stanno godendo il sesso tentando di avere un figlio". Non solo: "Meghan ha un'app sul suo telefono che tiene traccia della sua fertilità, quindi quando è più probabile che lei concepisca, Meghan Markle e Harry sfruttano al massimo il loro tempo insieme".

Royal Family News, Meghan Markle incinta? Sotto l'abito pancino sospetto. FOTO

Meghan Markle ha indossato un abito dello stilista Jason Wu e i rumors sulla presunta gravidanza hanno cominciato a girare vorticosamente. Giovedì sera, al concerto di beneficenza dei "100 giorni della pace", a Londra, il principe Harry e Meghan Markle hanno camminato mano nella mano, entrambi indossando sfumature di blu. Ma mentre Harry sembrava elegante in un completo blu scuro, Meghan Markle ha rubato la scena con un luminoso vestito blu elettrico e un paio di décolleté Aquazzura. A colpire, non solo l'eleganza di Meghan Markle, ma anche le sue forme "arrotondate", evidenziate dall'abito. Royal baby in arrivo? Il pancino lo fa sospettare...

Meghan Markle "osa" un look sexy: scollatura e minigonna. Royal Family News

Meghan Markle stavolta ha osato davvero tanto. Dopo una serie di abitini bon ton, Meghan Markle, Duchessa del Sussex, ha sfidato il protocollo reale (e la regina?) mettendo in mostra le sue bellissime e slanciate gambe. Insieme a Harry ha partecipato, al Victoria Palace Theatre, al gala della performance teatrale di Hamilton, organizzato per Sentebale, la fondazione di Harry che aiuta i bambini del Lesotho e del Botswana affetti da HIV. Per l'occasione Meghan Markle ha scelto un mini tuxedo dress, firmato dal brand canadese Judith and Charles, abbinandolo a un paio di pump nere di Paul Andrew.