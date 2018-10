Royal Family News: principessa Eugenia, "schiaffo" a Kate e Meghan. FOTO

Royal Family News, principessa Eugenia: boom su Instagram dopo le nozze



La principessa Eugenia è una delle poche reali con un account Instagram pubblico (Meghan Markle e Kate Middleton non possono averlo). E, nel giorno del royal wedding, ha ottenuto oltre 50.000 nuovi follower, come scrive BAZAAR.com. Ora ha 489mila follower.

Royal Family News, principessa Eugenia: la differenza con Kate Middleton e Meghan Markle

Eugenia mantiene il suo profilo attivo, postando foto dell'infanzia, scatti candidi con il suo neomarito, Jack Brooksbank, e foto di famiglia.

Ritorno a Windsor, a sei mesi dalle nozze fastose del principe Harry e di Meghan Markle: oggi si è celebrato il secondo matrimonio reale dell'anno, quello tra la 28enne principessa Eugenia di York, nona nella linea di successione al trono britannico, nipote della regina Elisabetta, ultimogenita del principe Andrea e della ex moglie Sarah Ferguson, e il 32enne Jack Brooksbank.





La cerimonia era in programma per le 11 locali nella cappella di San Giorgio. La sposa ha vestito un abito creato da un designer britannico, senza velo da sposa. Tra gli ospiti - 850 circa - George Clooney (lo sposo lavora per una sua società) e la moglie Amal, James Blunt, Cressida Bonas, Elton John, la coppia Beckham, Kate Moss, Cindy Crawford. Una volta celebrata le cerimonia, gli sposi hanno fatto un giro in carrozza nelle strade di Windsor, quindi si sono riuniti agli ospiti per la colazione offerta dalla regina al Castello. Seguirà una serata di gala al Royal Lodge a Windsor.

Assente la moglie di Carlo, Camilla, Duchessa di Cornovaglia e del Principe Filippo, Duca di Edimburgo. Ci saranno invece i suoi pronipoti principe George e principessa Charlotte, figli di William e Kate Middleton, ai quali è stato affidato il compito di paggetto e damigella d'onore. Durante la cerimonia è prevista la presenza e una performance di Andrea Bocelli. La principessa Eugenia e il suo futuro sposo si sono conosciuti 8 anni fa in montagna in Svizzera ed hanno continuato a frequentarsi mentre Eugenia si trovava a New York per motivi di lavoro. Esperta d'arte, Eugenia è tornata a vivere nel Regno Unito, dove lavora come direttrice di una galleria.

FAMIGLIA REALE INGLESE NEWS: CAMILLA ASSENTE AL MATRIMONIO DELLA PRINCIPESSA EUGENIA, ECCO LA VERITÀ

Camilla Parker Bowles, Duchessa di Cornovaglia, non ha partecipato al matrimonio della principessa Eugenia, perché questo weekend ospita anche una battuta di caccia nella sua casa scozzese, secondo quanto riporta il Telegraph.

I SEGRETI DELLA FAMIGLIA REALE INGLESE: SVELATO PERCHÉ CAMILLA NON HA PARTECIPATO AL MATRIMONIO DELLA PRINCIPESSA EUGENIA

È stato comunicato all'inizio di questa settimana che la moglie del principe Carlo, Camilla, non avrebbe partecipato venerdì alle nozze della principessa Eugenia al Castello di Windsor. Camilla è stata l'unico membro anziano della famiglia reale a mancare alle celebrazioni del matrimoni della principessa Eugenia

Clarence House ha detto che Camilla ha avuto un "impegno precedente" per partecipare ad un festa del raccolto di una scuola locale vicino a Birkhall, la casa di Charles a Balmoral. Sembra che si tratti di doveri reali: gli impegni pre-programmati spesso hanno la priorità sulle funzioni familiari, anche su qualcosa di grande come un matrimonio reale.

Altri due impegni sono stati annunciati questa settimana. Ma un insider, come riporta sempre il Telegraph ha detto: "La verità è che Camilla ha una festa in casa per pochi amici.”