Questa settimana si è celebrato il National Day di Monaco e come ogni anno le principesse monegasche si sono affacciate al balcone regale (l'unica mancante era Charlotte). Un'occasione che ha ricordato che, quando si parla di moda e di reali, non ci sono solo Meghan Markle e Kate Middleton.



Moda: da Beatrice, Charlotte e Tatiana sfida a Meghan Markle e Kate Middleton.

Per questo motivo le esperte di moda della piattaforma Stylight si sono chieste chi dopo Grace Kelly sia la nuova queen of style nella famiglia monegasca. Prima di Kate, prima di Meghan, e prima ancora di Diana, una delle principesse più chiacchierate di sempre era proprio Grace, che avrebbe compiuto 90 anni in questi giorni. Con la sua innata eleganza ed il suo gusto, ha sempre avuto uno stile impeccabile, e non a caso ancora oggi, il suo wedding dress rimane uno degli abiti da sposa più incantevoli di sempre, al quale future regine e principesse continuano ad ispirarsi.

Chi tra le giovani principesse Casiraghi sia la sua degna erede di stile? Beatrice Borromeo, Charlotte Casiraghi o Tatiana Santo Domingo? Sono tutte e tre giovani, belle e madri: le Casiraghi della generazione anni ’80 sembrano di certo degne di essere chiamate principesse. Spesso impeccabili nei loro look senza la paura di mostrarsi al pubblico in occasioni formali, portano alto il nome della famiglia reale monegasca mantenendo ognuna il proprio gusto ed il proprio stile intatti. Beatrice è nipote dell'icona Marta Marzotto, Tatiana è la nipote di Lauren Santo Domingo mentre Charlotte è diretta discendente della splendida Grace Kelly.





Beatrice, Charlotte e Tatiana: le principesse di Monaco e la moda.

Come influenzano il mondo della moda? Beatrice ha un passato da modella, Charlotte è stata testimonial di diversi brand mentre Tatiana è founder di un luxury sustainable brand. Le royals di oggi sono decisamente al centro del mondo fashion, sia che si tratti del loro matrimonio, del loro look post parto o di un evento ufficiale. Spesso messe sotto i riflettori hanno l’obbligo di avere un look impeccabile che rispecchi i trend del momento, senza dover però cadere nel banale o perdere il proprio senso di stile, diventando spesso così oggetto del desiderio o muse di molti stilisti e case di moda.

Dopo aver incontrato le tre principesse da più vicino, le esperte di Stylight hanno eleggono Charlotte degna erede di Grace Kelly in fatto di stile, oltre ad essere la diretta discendente. La giovane principessa è capace di reinterpretare storici look appartenenti alla sua famiglia in chiave moderna, proprio come con due dei suoi abiti da sposa: quello di Saint Laurent è un chiaro tributo a sua nonna Grace, mentre quello di Giambattista Valli è una rivisitazione dell’abito indossato da sua madre Caroline. Charlotte oltre ad essere ambassador di alcuni dei brand più in voga del momento, si pone alla fashion audience come vera fonte d’ispirazione grazie alle sue scelte di stile, che sono un perfetto connubio tra ciò che ci si aspetta da una principessa ed una trendsetter.