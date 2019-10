Famiglia reale, Harry contro William. I due fratelli in guerra, ecco perchè

Famiglia reale inglese news, “Siamo fratelli, lo saremo sempre. Siamo sicuramente su strade diverse al momento"

Il principe Harry ha ammesso per la prima volta pubblicamente le divergenze col fratello William, dichiarando di essere “su strade diverse” e che la loro relazione è fatta di sali e scendi. Il duca di Sussex è stato tempestato dai gossip che, dopo il suo matrimonio con la ex attrice americana Meghan Markle, parlavano di una frattura tra lui e il principe William. In un’intervista all’emittente Itv, Harry ha riconosciuto che i rumor “inevitabilmente accadono”, per via del ruolo di alto profilo che ricopre e per la pressione che affronta in generale la famiglia reale. Parlando durate il suo recente tour in Africa meridionale con la consorte, di William ha detto: “Siamo fratelli, lo saremo sempre. Siamo sicuramente su strade diverse al momento, ma io per lui ci sarò sempre e lui ci sarà sempre per me”. Harry ha raccontato che col fratello non si vedono più così tanto, come in passato, "perché molto impegnati”. Nonostante questo, “gli voglio bene con tutto il cuore”, ha aggiunto il figlio minore del principe Carlo e Lady Diana. “La maggior parte delle cose è creata dal nulla, ma da fratelli, sapete bene, abbiamo giorni belli e giorni brutti”.



Famiglia reale inglese news, Meghan in rotta di collisione con la moglie di William, la cognata Kate Middleton



Anche Meghan, data dai rumor in rotta di collisione con la moglie di William, la cognata Kate Middleton, ha descritto l’ultimo anno come “difficile” e nella stessa intervista a Itv ha ammesso che i suoi amici le avevano consigliato di non sposare Harry proprio per la pressione che ci sarebbe stata su di lei. La ex attrice afroamericana protagonista della serie di successo ‘Suits', è stata costantemente alle prese con una stampa ostile, da quando è entrata nella Royal Family, l’anno scorso. L'intervista - parte di un documentario più ampio - è stata anticipata da una clip in cui Meghan ammette di non star "troppo bene" e che "non molte persone" le hanno chiesto come si senta, nella sua nuova veste di moglie e mamma; parole che hanno scatenato rapidamente sui social un'ondata di commozione e sostegno. I duchi di Sussex, secondo il domenicale The Sunday Times, si prenderanno una pausa in famiglia, lontano dagli impegni ufficiali, per sei settimane a Natale.