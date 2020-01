Harry atterrato in Canada, inizia la nuova vita con Meghan. ROYAL FAMILY NEWS

Harry ora è in Canada, al via la "nuova vita" con Meghan. ROYAL FAMILY NEWS

L'aereo di Harry è arrivato a Vancouver, in Canada, dove si è ricongiunto alla moglie Meghan Markle e al figlio Archie, dopo due settimane di separazione, in cui il secondogenito del principe Carlo ha negoziato il 'divorzio' dalla Royal Family. A riferirlo è il Daily Mail, che pubblica le foto dell'arrivo di Harry sorridente al Vancouver International Airport. Poco prima, erano state diffuse le foto di Meghan alla sua prima uscita dalla lussuosa abitazione fronte oceano, sull'isola di Vancouver, dove ha passato la maggior parte degli ultimi due mesi. Le immagini la ritraggono raggiante, mentre porta il piccolo Archie in un marsupio per una passeggiata nel parco di Horth Hill, non lontano da casa. Con lei anche i suoi due cani, Oz e Guy.

Megxit, Harry: "E' stato doloroso ma non avevamo altra scelta". ROYAL FAMILY NEWS

"Io e Meghan non avevamo altra scelta": con il cuorein mano, parlando a un evento di beneficenza per l'associazioneSentebale, domenica sera, il principe Harry per la prima volta haraccontato in pubblico i tormenti che hanno spinto, lui e la moglie Meghan, a decidere di tirarsi indietro dagli obblighi della Casa Reale.

Harry rompe il silenzio: "Che tristezza. Ma non andiamo via da voi": ROYAL FAMILY NEWS

Harry non ha nascosto "il dolore" che ha comportato la scelta, seguita a"mesi di discussioni", ma ha assicurato anche che lui e la moglie nonavevano altra possibilita' che fare un passo indietro. "Voglio cheascoltiate la verita' da me, per quanto posso condividere - non come unprincipe o un duca, ma come Harry, la stessa persona che molti di voihanno visto crescere negli ultimi 35 anni - ma con una prospettiva piu'chiara. Il Regno Unito e' la mia casa e un posto che adoro. Questo non cambiera' mai". "E' molto doloroso essere arrivati a questo. La decisione, mia e di mia moglie, di fare un passo indietro non e' stata presa alla leggera. Ci sono stati mesi di discussioni dopo anni di sfide. E so di non aver sempre fatto la scelta giusta, ma per quanto riguarda questo, non c'era davvero altra scelta. Quello che voglio sia chiaro e' che non stiamo andando via e certamente non ce ne andiamo via da voi".

Harry e Meghan, la verità sulla vita nella famiglia reale. ROYAL FAMILY NEWS

Harry ha anche chiarito che lui e la moglie avrebbe voluto continuare a rappresentare la regina, sia pur saltuariamente e senza essere remunerati, ma che questo non e' stato loro concesso: "La nostra speranza era di continuare a servire la regina, il Commonwealth, le mie associazioni militari, ma senza finanziamenti pubblici. Sfortunatamente questo non e' stato possibile. L'ho accettato sapendo che non cambia chi sono ne' quanto sono impegnato". Harry e Meghan avevano gia' parlat della difficolta' di reggere il peso della vita nella Casa reale e del pressing dei media, un pressing che al principe ha sempre ricordato la morte drammatica della madre e che ha visto replicare con l'attenzionespasmodica sulla moglie. Parlando all'associazione, creata da lui stessoper perpetuare l'impegno della madre a sostegno dei malati di Hiv e Aids, Harry ha detto di essersi sentito "preso sotto un'ala protettiva"dopo la morte di Lady Diana: "Mi avete seguito cosi' a lungo, ma -ha detto- i media sono una forza potente e la mia speranza e' che un giorno il nostro reciproco sostegno collettivo possa essere piu' potente perche' questo e' molto piu' importante di quanto siamo solo noi stessi".

Harry e Meghan, divorzio compiuto. Ma perdono il titolo di "Altezza reale". ROYAL FAMILY NEWS

Il divorzio dalla famiglia reale e' compiuto: Harry e Meghan sono liberi. I duchi del Sussex non avranno piu' alcun obbligo a nome della casata dei Windsor ma non potranno piu' usare il titolo piu' ambito, quello di "HRH - her/his royal highness", Sua Altezza reale. Lui non sara' piu' principe, saranno semplicemente Harry Mountbatten-Windsor e Meghan Markle, i duchi di Sussex. E non riceveranno neanche piu' soldi pubblici, anzi dovranno rimborsare i fondi dei contribuenti, oltre 2,5 milioni di sterline, con cui nei mesi scorsi hanno ristrutturato Frogmore House, il cottage nei terreni del castello di Windsor. Non e' invece chiaro come e chi paghera' le spese della loro sicurezza, anche se e' probabile che i duchi continueranno a ricevere fondi dal padre, il principe del Galles, almeno fino a quando non avranno trovato il modo di guadagnare. Al termine di un lungo, complesso, serrato negoziato, il dado e' tratto. La regina Elisabetta II aveva detto che voleva una soluzione in termini di "giorni, non settimane" e' cosi' e' stato: sono trascorsi appena dieci giorni dal clamoroso annuncio di volersi tirare indietro perche' non piu' in grado di reggere la tensione; e neppure una settimana dal summit di famiglia a Sandringham in cui il principe ha dovuto confrontarsi con il fratello, William, il padre, Carlo e soprattutto la nonna, la regina Elisabetta II. Caldo e affettuoso il saluto della regina, che li ha ringraziati per le "sfide" affrontate l'anno scorso e ha assicurato che comunque rimarranno "membri della famiglia molto amati": "Voglio ringraziarli per tutto il lavoro dedicato al Paese e al Commonwealth. E sono particolarmente orgoglioso di come Meghan sia diventato cosi' rapidamente parte della famiglia. La speranza di tutta la mia famiglia e' che l'accordo consenta loro di iniziare a costruire una nuova vita felice e serena".

Harry e Meghan ora sono liberi. Ma perdono il titolo di "Altezza reale". ROYAL FAMILY NEWS

Adesso, comincia il 'dopo'. Del resto, Meghan non ha piu' praticamente messo piede nel Regno Unito da quando, a fine novembre, e' andata in Canada, per quello che all'epoca era stata presentata come una 'pausa natalizia'. La scorsa settimana si e' limitata a fare un salto a Londra, il tempo di fare una visita all'ambasciata canadese e ringraziare il Paese per l'ospitalita' ricevuta. Poi e' tornata in Canada, dove aveva lasciato il piccolo Archie e i due cani. La duchessa e' stata fotografata negli ultimi giorni mentre si imbarcava su un idrovolante, mentre visitava a Vancouver una casa famiglia per donne. I tabloid l'hanno anche sorpresa alla guida della sua Land Rover Discovery mentre andava a prendere all'aeroporto un'amica istruttrice di pilates, Heather Dorak. A un'amica ha confidato che proprio non ce la faceva piu' a reggere la tensione e che, all'interno della Famiglia reale, non sarebbe riuscita a crescere serenamente il figlio. Ormai e' chiuso il cottage, regalo di nozze della regina, e dove la coppia si era stabilita solo pochi mesi fa al termine di lunghi lavori di ristrutturazione. I due dipendenti a tempo determinato, una governante e un'addetta alle pulizie, saranno ricollocati in altre case della Famiglia reale mentre agli altri addetti (chef, camerieri e maggiordomo) e' stato detto di fare i bagagli. Meghan avrebbe gia' puntato una residenza da sogno da 21 milioni di sterline a Vancouver, con vista mozzafiato sull'Oceano Pacifico: in una zona-paradiso per ricchi e' un villa di quasi 650 metri quadrati su quattro piani, con 6 camere da letto e cinque bagni. Per ora la duchessa si e' stabilita in una residenza da 14 milioni di dollari sull'isola di Vancouver. Harry si trova ancora in Inghilterra. Secondo indiscrezioni, fara' fronte ad alcuni ultimi impegni all'inizio della prossima settimana e poi raggiungera' la moglie e il figlio in Canada. E inizieranno la loro nuova vita, senza piu' quel titolo, sicuramente ingombrante, ma che sarebbe stato sicuramente utile per loro e i loro futuri piani economici (non e' chiaro se ricevera' ancora i 2,3 milioni di sterline all'anno che ottiene dalle casse del ducato di Cornovaglia, proprieta' del padre, il principe del Galles). Anche la madre di Harry, la principessa Diana, dopo il divorzio da Carlo, pur mantenendo il titolo di 'principessa di Galles', fu privata del trattamento di Altezza Reale. E quella scelta alieno' alla regina per lungo tempo la simpatia del popolo.

Netflix interessata a Harry e Meghan? "Perché no". ROYAL FAMILY NEWS

Potrebbe esserci anche Netfix nel futuro del principe Harry e Meghan ora che sono fuori dagli 'obblighi' della Casa Reale. L'interesse del colosso americano a lavorare con i Sussex è scontato: "Chi non lo sarebbe? Sì, certo", ha detto Ted Sarandos, responsabile contenuti della piattaforma di streaming on demand, intercettato nel week-end a un evento a Los Angeles, dall'agenzia britannica Press Association. Del resto, lo hanno già fatto gli Obama, di cui Harry è grande amico: Barack e Michelle hanno creato la loro società di produzione e firmato un contratto redditizio con Netflix, che ora distribuisce i loro contenuti. Netflix, che tra l'altro produce la serie The Crown, sulla vita della regina Elisabetta II, offrirebbe ai Sussex una piattaforma con 158 milioni di abbonati. E un mondo che sicuramente li attrae. ​Harry ha già partecipato a un documentario sulla salute mentale con Oprah Winfrey, amica della coppia, per Apple Tv. E la scorsa settimana The Times ha rivelato che Meghan, che è diventata famosa per il suo ruolo nella serie Suits, presterà la voce per un progetto di Disney, che in cambio finanzierà una ong ambientalista, Elephants without Frontiers. Che l'interesse ci sia è testimoniato, se ce ne fosse bisogno, dal video pubblicato da The Mail on Sunday che mostra Harry che racconta al regista de "Il re leone", Jon Favreau, alla premiere del film di Londra, nel luglio scorso, che la moglie è "disponibile" a lavorare (aveva detto lo stesso al Ceo della Disney, Bob Iger).