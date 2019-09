Harry e Meghan a Roma per le nozze dell'amica stilista Nonoo-ROYAL FAMILY NEWS

Harry e Meghan a Roma senza Archie, per il matrimonio dell'amica stilista Nonoo

Roma, 20 set. - Il principe Harry e la moglie Meghan Markle sono a Roma, senza il piccolo Archie, per le nozze questa sera della stilista americana e amica Misha Nonoo, promessa sposa del tycoon Mikey Hess, che ha scelto gli studios di Cinecittà come location per i festeggiamenti. I duchi di Sussex sono arrivati ieri su un volo di linea e si uniranno a una lunga lista di invitati Vip ta cui la cantante Katy Perry e l'attore Orlando Bloom, paparazzati, ieri sera, in un ristorante romano. Secondo il Sun Meghan ha preferito evitare il jet privato per non dare adito a nuove polemiche sulle spese pazze della coppia. Nonoo è una grande amica di Meghan e si ritiene sia stata lei ad organizzarle il primo appuntamento al buio con Harry, nel 2016.