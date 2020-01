Harry e Meghan, addio clamoroso alla famiglia reale

Harry e Meghan, annuncio bomba: rinunciano allo status di reali

Harry e Meghan, duchi di Sussex, rinunciano al loro ruolo di primo piano nella famiglia reale britannica. Intendono mantenersi lavorando e dividere il loro tempo tra la Gran Bretagna e il Nord America. Lo comunica Buckingham Palace. "Dopo molti mesi di riflessione e discussioni interne, abbiamo scelto di fare una transizione quest'anno nell'iniziare a ritagliarci un nuovo ruolo progressista all'interno di questa istituzione", si legge nel comunicato diffuso sull'account Instagram ufficiale dei duchi di Sussex, accompagnato dalla foto del giorno del fidanzamento ufficiale di Harry e Meghan.

Harry e Meghan, annuncio bomba: "Saremo membri 'senior' della Famiglia Reale"

"Abbiamo intenzione di ritirarci da membri 'senior' della Famiglia Reale e lavorare per diventare indipendente finanziariamente, mentre continuiamo a sostenere pienamente Sua Maestà la Regina", continua la dichiarazione. I duchi di Sussex hanno annunciato ora di avere in programma di "dividere" il loro tempo "tra il Regno Unito e il Nord America, continuando a onorare i doveri verso la Regina, il Commonwealth e i nostri patronati".

Harry e Meghan, annuncio bomba: "Lanceremo il nostro nuovo ente di beneficenza"

"Questo equilibrio geografico", spiegano Harry e Meghan, "ci permetterà di crescere nostro figlio nella tradizione reale in cui è nato, concedendo allo stesso tempo alla nostra famiglia lo spazio per concentrarsi su un nuovo capitolo, compreso il lancio del nostro nuovo ente di beneficenza". L'annuncio è arrivato dopo le voci di un trasferimento in Canada dei duchi di Sussex e del piccolo Archie, che aveva dato adito a speculazioni su un loro possibile ritiro dalla vita pubblica. La coppia è appena tornata da una pausa di sei mesi in Canada, dove ha trascorso le vacanze natalizie con la mamma di Meghan. La famiglia ha alloggiato in una villa del valore di oltre 10 milioni di sterline a Vancouver Island.