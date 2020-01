Harry triste, Meghan Markle raggiante lo trascura? Non va da lui in aeroporto

Meghan Markle sempre più raggiante dopo l’addio alla Royal Family: passeggia felice col figlio Archie, ma lascia da solo Harry in aeroporto

La Duchessa di Sussex appare sempre più felice. La separazione dalla Royal family è stata per lei una liberazione?

I paparazzi l’hanno immortalata a spasso con Archie vicino alla sua casa canadese da ben 14 milioni di dollari. Il figlio non veniva mostrato in pubblico da Natale. La bella Meghan non era irritata per la presenza dei fotografi, anzi sembrava contenta di mostrare la sua nuova vita.

Harry è altrettanto felice? Sembra di no. Proprio ieri il Principe si è definito triste per la scelta compiuta. Oggi è volato in Canada dalla sua amata, ma ad attenderlo in aeroporto non c’era nessuno.

Meghan e il nuovo outfit da campagna: leggins e scarponi per una passeggiata comoda con figlio e cagnolini

Lady Markle ha cambiato decisamente vita dopo l’addio alla Corona. Si è concessa una passeggiata in campagna con il figlio, senza preoccuparsi troppo del look. Per l’uscita ha scelto un outfit molto semplice e comodo, con giacca, leggins scuri e scarponi. Il piccolo Archie dormiva al caldo con tutona e babbucce di lana, avvolto in una giacca morbida. La Markle, in versione mamma Meg, aveva anche al guinzaglio i cagnolini, Guy e Oz.

Dietro la Duchessa erano presenti le guardie del corpo.

Meghan Markle non va a prendere Harry in aeroporto-ROYAL FAMILY NEWS

Il Principe Harry, dopo aver comunicato al mondo di essere molto triste per la scelta compiuta, ha lasciato l’Inghilterra per raggiungere la moglie e il figlio in Canada. Come riferisce il Daily Mail, il Duca di Sussex è partito da Heathrow per atterrare a Vancouver con un aereo della British Airway. Indossava un piumino blue e dei jeans e aveva con sé un borsone nero. (Continua dopo l'immagine).

Il principe Harry atterra nell'aeroporto di Vancouver per raggiungere Meghan e Archie.



Ad attenderlo in aeroporto non c’era Meghan Markle che probabilmente lo aspettava a casa.

C’è chi insinua che lei stia già iniziando a trascurare il marito. Qualche mese fa, la Duchessa si era messa alla guida di una macchina per andare a prendere la sua amica di yoga, perché non ha fatto la stessa cosa per il marito?

Harry intanto è apparso un po’ provato, ma forse era solamente stanco. Le ultime settimane sono state molti intense per i Duchi di Sussex e il Principe ha mostrato tutta la sua tristezza per la scelta compiuta.

“È molto doloroso essere arrivati a questo” ha affermato Harry ad un evento di beneficenza. “La decisione, mia e di mia moglie, di fare un passo indietro non è stata presa alla leggera. Ci sono stati mesi di discussioni dopo anni di sfide. E so di non aver sempre fatto la scelta giusta, ma per quanto riguarda questo, non c'era davvero altra scelta. Quello che voglio sia chiaro è che non stiamo andando via e certamente non ce ne andiamo via da voi".

Come andrà la loro nuova vita?

Alcuni esperti ritengono che la coppia non durerà e che presto potrebbe esserci un divorzio. Fra questi Antonio Caprarica. Intanto la Regina avrebbe vietato ai Duchi di usare il marchio Sussex Royal.

‘Meghan Markle ha attuato una strategia, la storia finirà con un divorzio’

“Meghan Markle aveva programmato tutto già da tempo. Ha fatto esattamente come voleva: è tornata alla sua base, tra i suoi amici. Con un titolo in e molti più soldi in tasca” ha affermato Antonio Caprarica, intervistato da IoDonna.

“Chiunque sa perfettamente che nella famiglia reale ci sono regole da rispettare. L'ex attrice è tornata semplicemente a casa. Ha messo in pratica la sua strategia. Il problema sarà il futuro del principe” ha affermato il corrispondente Rai, che ritiene che presto Maghan e Harry divorzieranno.

Meghan Markle ‘aveva capito che sarebbe rimasta all’angolo. La storia finirà con un divorzio’

“In ogni famiglia reale c’è una gerarchia da rispettare. Harry lo ha sempre saputo di essere un principe cadetto, è la tragedia di tutti i cadetti” ha precisato Antonio Caprarica. L’ex corrispondente ha poi aggiunto: “Meghan Markle ha capito perfettamente che restando a Londra sarebbe rimasta all’angolo. Alla lunga sono convinto che la storia tra i due sfocerà in un divorzio. Sono diverse le origini e le ambizioni, non potrà durare”.

Meghan e Harry in Canada: “Lei vuole tornare a Hollywood. Lui cosa farà?”

“Come si può pensare di strappare alla royal family un principe di una casa reale regnante, il cui unico lavoro è fare proprio il principe? Il punto, poi, è che Harry non ha mai lavorato. Ha fatto il militare per diversi anni, ma poi è tornato alla sua attività di “patronage”. Meghan Markle vuole tornare a Hollywood. Lui cosa farà invece? Non ce lo vedo a parlare per anni solo di disagio mentale in tutto il mondo, presto si annoierà. Lavorare è un’altra storia”.

Harry e Meghan devono rinunciare al marchio Sussex Royal: rumors

C’è chi dice che i Duchi otterranno moltissime entrate con il marchio Sussex Royal, ma proprio in questi giorni circolano voci secondo cui la Regina Elisabetta avrebbe vietato a Meghan e Harry di usarlo.

Secondo quanto rivela oggi The Mirror, all'indomani del discorso con cui Harry ha spiegato la sua "decisione sofferta" affermando di non avere "altra scelta", il Palazzo sta facendo pressioni per costringere la coppia a cambiare il nome della loro fondazione e del loro profilo sui media, nel timore che lo sfruttamento sul mercato del 'brand' possa avere effetti negativi sulla Famiglia Reale.

"E' stato detto con chiarezza ad Harry e Meghan che questo sacrificio deve essere fatto, l'accordo sul tavolo è l'unica soluzione possibile per il bene della monarchia - ha detto un insider al tabloid britannico - ora questo loro brand Sussex Royal sta causando un grande serie di problemi".

La coppia ha già registrato il copyright di nome Sussex Royal e già esistono 100 articoli merchandising con il marchio, come libri, magliette e penne. "Loro ovviamente vogliono tenerlo ma non sono più in nessun modo membri operativi della Famiglia Reale, quindi sembra che dovranno rinunciare al marchio e trovarne un altro per la loro nuova vita lavorativa", concludono le fonti citate da Mirror.

Meghan Markle e Harry sostituiti da due membri senior della Royal Family

Morto un Papa se ne va un altro, recita un detto che la regina Elisabetta sembra aver preso alla lettera.

Per l’evento pubblico previsto per ieri sera a Buckingham Palace, la Monarca ha infatti rimpiazzato Harry e Meghan. I Duchi di Sussex sono stati sostituiti da due importanti membri senior della Royal Family. Si tratta del principe Edoardo e della contessa di Wessex, Sophie. Questi ultimi non sono noti come Harry e Meghan, ma sono molto presenti nelle attività della Corona.