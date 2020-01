Harry Meghan, quel pasticciaccio brutto a Buckingham Palace. ROYAL FAMILY NEWS

Megxit: prima uscita pubblica di Meghan dopo 'divorzio' da royal. HARRY MEGHAN ULTIME NEWS

Meghan Markle è apparsa per la prima volta in pubblico dopo il 'divorzio' dei duchi di Sussex dalla famiglia reale britannica. Come riferisce la rete televisiva americana Nbc, la duchessa è stata fotograta in Canada mentre si imbarcava su un idrovolante, e mentre visitava a Vancouver una casa famiglia per donne. Lo staff del Downtown Eastside Women's Centre ha pubblicato su Twitter una foto con Meghan sorridente, vestita con pantaloni neri e una larga maglia color crema.

Megxit: per regina sono 'Harry e Meghan', titolo 'duchi' in forse.

Nel comunicato diffuso al termine del summit a Sandringham, la regina Elisabetta II si è riferita ai duchi di Sussex semplicemente con il nome di battesimo 'Harry e Meghan', un segnale inconsueto che potrebbe indicare la volontà di privarli del titolo "HRH - her/his royal highness", Sua altezza reale', e non solo quello di duchi del Sussex. In realtà potrebbe anche essere che la regina li abbia voluti chiamare con il nome di battesimo semplicemente per dare al comunicato un tono familiare e di sostegno al nipote e alla moglie di lui; anche perchè, in un altro passaggio, i due vengono chiamati 'Sussexes', i Sussex. La madre di Harry, la principessa Diana, dopo il divorzio da Carlo, pur mantenendo il titolo di 'principessa di Galles', fu privata del trattamento di Altezza Reale. Anche se questa scelta alienò alla regina molte simpatie del popolo. Di sicuro dal comunicato si evince che la famiglia non abbia raggiunto alcun accordo sulle questioni più sostanziali: oltre ai titoli, la sicurezza, il finanziamento e come la coppia si guadagnerà da vivere. Per quanto riguarda i body-guard, Harry e Meghan vorrebbero una protezione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il che sarebbe troppo oneroso per i contribuenti britannici, anche se il premier canadese Justin Trudeau, si è detto disponibile in parte a contribuire. Quanto a come mantenersi, nel comunicato si dice che Harry e Meghan non vogliono ricevere soldi dai contribuenti, ma la coppia attualmente riceve denaro dalla tenuta del principe Carlo, il ducato di Cornovaglia, da cui Harry ha ottenuto 2 milioni di sterline l'anno scorso; e Carlo pare sia molto irritato dai soldi elargiti ai due (il costosissimo matrimonio, il rinnovamento totale di Frogmore House) che poi gli hanno riservato questo finale a sorpresa.

Megxit: Harry e Meghan, c'è il sì della regina.

La regina Elisabetta II ha dato il 'via libera' alla nuova vita di Harry e Meghan: l'annuncio è arrivato al termine del delicato vertice a Sandringham tra i componenti 'senior' della Famiglia reale, convocato dopo la decisione dei duchi del Sussex di sfilarsi dagli obblighi della Casa. Con un comunicato in cui ha si è espressa direttamente la 93enne monarca, è stato acconsentito che la coppia si divida tra il Canada e il Regno Unito "in un periodo di transizione". La regina ha aggiunto di voler dare, insieme alla famiglia, "il completo sostegno al desiderio di Harry e Meghan di avere una nuova vita da giovane famiglia". La regina non ha nascosto però, nella nota, il suo rammarico, forse anche dolore, per la scelta dei duchi: avrebbe preferito che continuassero "a lavorare a pieno titolo come membri della Famiglia Reale". Ma -ha aggiunto- "rispettiamo e comprendiamo il desiderio" di Harry e Meghan "di vivere una vita più indipendente, pur rimanendo una parte preziosa della mia famiglia". Il summit, è durato esattamente quanto previsto: cominciato subito dopo il pranzo, è terminato in tempo perché la regina, alle 17, prendesse il suo tè. Al termine, i principali protagonisti, il principe Carlo e io due figli, William ed Harry, si sono allontanati dal castello nelle Norfolk su macchine separate. Poche ore prima i fratelli avevano diffuso il primo comunicato congiunto da quando è cominciata la crisi per smentire formalmente le “speculazioni" che il rapporto tra i due sia ormai ai ferri corti. Nella ridda di voci, più o meno attendibili che si susseguono da giorni, una fonte aveva raccontato come i duchi di Sussex si siano sentiti allontanati dal fratello maggiore, che Harry avesse percepito William non sufficientemente accogliente nei confronti della moglie e che Harry e Meghan si sentissero addirittura "bullizzati" dal fratello maggiore. Di qui il bisogno di smentire: nessun veleno tra noi, hanno tenuto a precisare i principi, che si sono sentiti probabilmente particolarmente toccati da quel termine -'bullizzato'- che sa tanto di arroganza e prevaricazione.

Meghan Markle, Harry e l'addio alla royal family. A che punto siamo?

Il vertice a Sandringham, ha aggiunto la regina, ha consentito "discussioni molto costruttive" ma rimangono sul tappeto ancora "molte questioni complicate" e c'è ancora "lavoro da fare" nei prossimi giorni. Innanzitutto chi finanzierà la giovane coppia, almeno all'inizio della loro "nuova vita" (supponendo che poi in un futuro si rendano indipendenti): Harry e Meghan hanno chiarito che non vogliono dipendere dal denaro pubblico, ha sottolineato la regina. Bisognerà vedere se Carlo continuerà a versargli l'appannaggio che passa annualmente ai propri figli attraverso lo sfruttamento di beni, fondi, tenute e possedimenti dei Windsor. Altra questione spinosa è chi pagherà per la loro sicurezza personale, considerato che i duchi pare vogliano mantenere una sorveglianza 24 ore su 24, per 7 giorni su 7, con costi esorbitanti, soprattutto adesso che trascorreranno molto del proprio tempo in Canada. Si dovrà decidere anche se manterranno il titolo di Altezza reale, così prezioso per loro che hanno già 'brandizzato' il loro marchio, Sussex Royal. Ma è improbabile che la regina decida di privarli del titolo: lo fece con Lady Diana, dopo il divorzio da Carlo, e il popolo britannico -che era innamorato della 'principessa dei cuori'- a lungo non le perdonò l'errore. Si vedrà nei prossimi giorni come il rebus verrà risolto. Sicuramente Harry e Meghan hanno cominciato a ottenere quello che vogliono: la possibilità di starsene lontano dagli obblighi della Famiglia reale, in Canada (c'è chi dice che in futuro si stabiliranno a Los Angeles, ma solo quando Donald Trump non sarà più presidente). La battaglia è solo cominciata. Come ha spiegato Tom Bradby, giornalista e amico della coppia, autore dell'intervista al loro ritorno dal tour in Africa (quella in cui fecero capire che erano esausti per la pressione emotiva), i duchi erano persino a ricorrere a un gesto estremo pur di spuntarla: la minaccia di un'intervista a ruota libera, senza peli sulla lingua, magari con Oprah Winfrey, la regina dei talk show americani, grande amica di Harry: "Ho una qualche idea -ha detto sibilino Bradby- di come potrebbe essere: un'intervista a tutto campo, senza barriere. E non penso che sarebbe carino".

Harry voleva fuggire in Canada da Meghan Markle e Archie.

Anche il principe Harry voleva raggiungere la moglie Meghan in Canada per ricongiungersi a lei e al figlioletto Archie. Ma il principe, a causa della crisi che si è aperta con l'annuncio dei duchi di Sussex di volersi sfilare dagli obblighi della Casa Reale, dovrebbe essere rimasto a Londra. E' l'ultimo capitolo della saga che, negli ultimi due giorni, ha scosso il Regno Unito. Lo scrive il Daily Mail. Nelle ultime ore si sono moltiplicati gli sforzi della Famiglia Reale - Carlo, il fratello William e la stessa regina Elisabetta II- per riportare a più miti consigli il figlio minore di Lady Diana. Meghan invece è già tornata in Canada lasciando il principe Harry a Londra per negoziare una soluzione con la regina, dopo l'annuncio-shock.

I canadesi affermano daranno il benvenuto a Harry e Meghan?

I canadesi daranno il benvenuto al principe Harry e alla moglie Meghan a braccia aperte se decidessero di trasferirsi in Canada dopo aver lasciato la famiglia reale, come annunciato ieri, a condizione che... non debbano pagare loro le spese di sicurezza, come scrive il Daily Mail.

Il duca e la duchessa del Sussex hanno rivelato mercoledì che hanno in programma di dividere il loro tempo tra il Regno Unito e il Nord America dopo essersi ritirati dai ruoli senior nella famiglia reale britannica. Questo annuncio ha scatenato una speculazione immediata secondo cui la coppia avrebbe messo gli occhi sul Canada dopo essere appena tornata da una vacanza di sei settimane a Vancouver con il figlio Archie.

Il primo ministro canadese Justin Trudeau è però rimasto insolitamente silenzioso dopo l'annuncio di Harry e Meghan. Di recente aveva augurato loro un soggiorno "tranquillo e benedetto" in campagna durante le loro vacanze e ha detto che erano "tra amici e sempre benvenuti qui". Ma ora tace...

la famiglia reale 'ferita' dall'annuncio di Harry e Meghan

La famiglia reale sarebbe stata "ferita" dall'annuncio a sorpresa del passo indietro di Harry e Meghan, la cosiddetta MEGXIT che impazza sui social network, rispetto al loro status di "membri senior" dei reali britannici: lo riporta la Bbc online citando fonti non identificate.

L'ex addetto stampa della regina Elisabetta Dickie Arbiter ha detto però a Newsnight, come riporta la Bbc, che "resta da vedere" come i Sussex eseguiranno il loro piano, elencando una serie di questioni aperte. Per esempio, c'è una questione di sicurezza: chi fornisce la sicurezza? "È Scotland Yard, in quanto responsabile della protezione della sovranità, oppure sono i canadesi a cui verrà chiesto di fornirla? Chi pagherà per questo?". Questa è chiaramente una grande spaccatura tra Harry e Meghan da una parte, e il resto della Famiglia Reale dall'altra.

Ci sono molte più domande che risposte. E ancora: quale sarà il loro nuovo ruolo? Dove vivranno e chi pagherà per questo? Che relazione avranno con il resto della famiglia reale? E c'è la domanda istituzionale. Cosa significa questo per la famiglia reale?

la regina "comprende" Harry e Meghan, ma futuro "complicato"

La regina Elisabetta non sembra aver ben accolto quella che in Gran Bretagna e' ormai definita la 'Megxit', ovvero la decisione con cui Harry e Meghan rinunciano a un ruolo di primo piano nella famiglia reale. Buckingham Palace ha fatto sapere in un comunicato che "comprende il desiderio di un differente approccio", ma che questo condurra' a "problemi complicati per la cui soluzione servira' tempo".

Harry e Meghan, il lungo addio alla Royal Family

Harry e Megan prendono le distanze dalla Famiglia Reale: dopo i rumors dei mesi passati, le vociferate tensioni dell'ex attrice americana con i cognati, il principe William e Kate Middleton, i duchi di Sussex hanno deciso di fare un passo indietro dal ruolo di primo piano nella 'Firm', quell'azienda che macina utili per 400 milioni all'anno, e di mettere fine al loro 'lungo addio' alla Royal Family. Il primo concreto segnale del distacco era arrivato appena qualche settimana fa, quando la coppia ha annunciato che avrebbe trascorso le vacanze di Natale in Canada: un vero e proprio strappo con la tradizione dell'intera famiglia reale riunita per le feste di fine anno a Sandringham. Uno strappo ancora piu' eclatante considerato che Meghan, prima ancora delle nozze, nel 2017, era stata invitata nella tenuta quando era ancora solo la fidanzata di Harry. Ma che ci fossero dissapori dopo l'iniziale luna di miele per l'attrice americana era evidente da tempo. In autunno subito dopo il ritorno dal viaggio in Africa, i duchi di Sussex avevano deciso di parlare dei loro tormenti emotivi in pubblico, in una lunga intervista-confessione. Harry aveva raccontato delle difficolta' di fare i conti con la morte "incredibilmente dura" della madre, aveva riconosciuto che la sua ansia richiede "un costante controllo", e aveva affermato che lui e il fratello hanno scelto strade diverse.

Meghan Markle ha diviso Harry e William?

Un disagio che era gia' affiorato quando i Sussex avevano lasciato Kensington palace, dove coabitavano con William e Kate, per trasferirsi nell'isolato Frogmore Cottage. Sono mesi che i pettegolissimi tabloid britannici rilanciano il gossip che dopo il suo matrimonio con l'ex attrice americana tra lui e il fratello William si e' creata una frattura forse insanabile. Non solo: l'ex starlet di Suits, inizialmente amata dai tabloid, e' stata spesso alle prese con una stampa ostile. Nell'intervista (assieme al marito, Megan ammetteva di non "star troppo bene" e che la pressione di essere entrata nella Royal Family era superiore rispetto alle sue attese. Nel comunicato diffuso sulla sua pagina Instagram, che ha piu di 10 milioni di follower, la coppia spiega che sono due anni che si prepara questo momento e che tuttavia continuera' a dare pieno sostegno alla regina cercando pero' di mantenersi economicamente. Non sara' un caso che proprio nelle scorse settimane Harry e Meghan hanno depositato il marchio Sussex Royal, rilanciando nome della loro fondazione benefica. Il marchio protegge un'ampia serie di beni e servizi: non solo iniziative di assistenza sociale istruzione raccolti fondi ma anche abiti poster cartoline di auguri riviste e giornali. Forse il futuro di Harry e Meghan e' gia' tracciato in questo loro progetto. E non sembra poi cosi' male.

Meghan Markle e Harry, il grande annuncio di inizio 2020

Il principe Harry e Meghan Markle erano tornati pochi giorni fa nel Regno Unito dal Canada con il piccolo Archie, dopo una pausa di sei settimane dai doveri reali. E subito il duca e la duchessa di Sussex avevano annunciato i dettagli della loro prima apparizione pubblica e avevano ripreso i loro impegni come membri della royal family, come aveva scritto People. Ma l'annuncio del loro "licenziamento" dalla royal family era in arrivo...

Meghan Markle e Harry, il primo annuncio del 2020

In una dichiarazione ufficiale di Buckingham Palace, la coppia Harry-Meghan aveva rivelato che il loro primo impegno ufficiale sarebbe stato visitare l'Alto Commissario canadese a Londra martedì. Secondo la testata, Harry e Meghan hanno voluto ringraziare personalmente l'alto commissario canadese Janice Charette per il caloroso benvenuto che hanno ricevuto durante la visita alla nazione. La coppia reale ha anche programmato una visita alla Canada Gallery per vedere una mostra speciale dell'artista indigeno canadese Skawennati. Inoltre, Harry e Meghan hanno voluto un incontro con i membri del team dell'Alta Commissione che lavorano in una serie di settori a supporto della partnership tra Canada e Regno Unito.

Meghan Markle e Harry, visita "inusuale". Ecco perché

La visita di Harry e Meghan arriva dopo che hanno condiviso un sentito messaggio sugli incendi boschivi e fornito collegamenti con il Servizio antincendio rurale del Nuovo Galles del Sud e la Croce Rossa in Australia. Postando su Instagram, la coppia reale ha scritto: "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con quelli di tutta l'Australia che continuano ad affrontare i fuochi devastanti che infuriano da mese".

Meghan e Harry depositano il marchio Sussex Royal, ma è di nuovo polemica

Tra gli indizi che annunciavano la clamorosa mossa dei Sussex, Meghan e Harry hanno negli scorsi mesi depositato il marchio 'Sussex Royal', il nome della loro fondazione benefica, suscitando speculazioni sulle loro intenzioni di mettere in piedi una vasta operazione commerciale. Il marchio, depositato il 21 giugno e reso pubblico il 20 dicembre, comprende un'ampia serie di "beni e servizi", compresi abiti, poster, cartoline d'auguri, riviste e giornali. Non solo, anche iniziative di assistenza sociale, istruzione e raccolta fondi.

Proprio lo scorso giugno era circolata la notizia che i duchi di Sussex avevano lasciato la fondazione congiunta che avevano con William e Kate, la Royal Foundation. Gli stessi duchi di Cambridge lo scorso 24 giugno, pochi giorni dopo Harry e Meghan, hanno presentato domanda per registrare il loro marchio e la pratica è stata accettata.