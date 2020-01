Harry e Meghan rinunciano al titolo: REGINA ‘FURIOSA’. Via le statue dei Duchi

Harry e Meghan news: rinunciano al titolo nobiliare. La reazione della Regina. ROYAL FAMILY NEWS

La decisione di Harry e Meghan di “divorziare” dalla Famiglia Reale ha lasciato tutti di stucco, in particolar modo gli altri membri della Corona britannica. Secondo la stampa inglese la Regina Elisabetta sarebbe furiosa e dispiaciuta. Come lei anche il Principe Carlo e il Principe William. Caos nella Royal Family.

Harry e Meghan: le loro statue di cera vengono allontanate, non resteranno insieme a quelle della Famiglia Reale

In seguito al clamoroso annuncio qualcosa sta già cambiando. Le statue di cera dei Duchi di Sussex lasciano la stanza del museo londindese di Madame Tussauds. Rimarranno solo quelle della Regina, del principe Filippo e dei duchi di Cambridge.

"Così come il resto del mondo anche noi abbiamo reagito alla sorprendente notizia dell'allontanamento del duca e della duchessa di Sussex. Da oggi, giovedì 9 gennaio, i personaggi di Harry e Meghan non saranno più nel nostro set Famiglia Reale" ha spiegato Sun Steve Davies, general manager del museo.

Harry e Meghan, l’addio alla Corona per lavorare ed essere indipendenti. “Guerra aperta” a Buckingham Palace-MEGHAN E HARRY ULTIME NEWS

Federico Gatti ha spiegato che in Inghilterra si parla di “vera e propria guerra aperta a Buckingham Palace” dopo la drastica decisione presa dai Duchi di Sussex.

Sembra che la Regina e gli altri membri della Famiglia Reale fossero all’oscuro di tutto. L’annuncio social avrebbe fatto tremare la corona e i sudditi. La Monarca si sarebbe detta profondamente dispiaciuta, mentre secondo la stampa britannica, il Principe Carlo e il principe William sarebbero furiosi.

Meghan e Harry “divorziano” dalla Famiglia Reale: la Regina ha tolto la foto dalla scrivania per l’assenza di Natale, ora cosa farà?-ROYAL FAMILY NEWS

L’assenza di Meghan e Harry durante le festività natalizie non è passata inosservata. La Regina aveva “punito” pubblicamente la decisione dei Duchi, togliendo dalla scrivania la loro foto durante il discorso di Natale. Ora i due coniugi hanno deciso di andare a vivere in America con il piccolo Archie. La Regina sembra essere molto “sorpresa” e “addolorata”. Buckingham Palace per ora ha parlato di “situazione in divenire e complessa”.

Meghan Markle e Harry: ora si parla di Megxit. Buckingham Palace: “problemi complicati”

La decisione dei Duchi di Sussex di rinunciare ad un ruolo di primo piano nella famiglia reale è ormai definita la 'Megxit'. Buckingham Palace ha fatto sapere in un comunicato che "comprende il desiderio di un differente approccio", ma che questo condurrà a "problemi complicati per la cui soluzione servirà tempo".

Meghan Markle e Harry vanno a vivere in America. I canadesi li accoglieranno “a braccia aperte”, ma ad una condizione. ROYAL FAMILY NEWS

Secondo quanto comunicato, i Duchi di Sussex andranno a vivere in Nord America, tra il Canada e Los Angeles.

I canadesi daranno il benvenuto al principe Harry e alla moglie Meghan a braccia aperte se decidessero di trasferirsi in Canada dopo aver lasciato la famiglia reale, come annunciato ieri, a condizione che... non debbano pagare loro le spese di sicurezza, come scrive il Daily Mail.

Il duca e la duchessa del Sussex hanno rivelato mercoledì che hanno in programma di dividere il loro tempo tra il Regno Unito e il Nord America dopo essersi ritirati dai ruoli senior nella famiglia reale britannica.

"Abbiamo intenzione di ritirarci da membri 'senior' della Famiglia Reale e lavorare per diventare indipendente finanziariamente, mentre continuiamo a sostenere pienamente Sua Maestà la Regina", continua la dichiarazione. I duchi di Sussex hanno annunciato ora di avere in programma di "dividere" il loro tempo "tra il Regno Unito e il Nord America, continuando a onorare i doveri verso la Regina, il Commonwealth e i nostri patronati".

Questo annuncio ha scatenato una speculazione immediata secondo cui la coppia avrebbe messo gli occhi sul Canada dopo essere appena tornata da una vacanza di sei settimane a Vancouver con il figlio Archie.

Il primo ministro canadese Justin Trudeau è però rimasto insolitamente silenzioso dopo l'annuncio di Harry e Meghan. Di recente aveva augurato loro un soggiorno "tranquillo e benedetto" in campagna durante le loro vacanze e ha detto che erano "tra amici e sempre benvenuti qui". Ma ora tace...

Meghan Markle e Harry: l’annuncio social dell’addio alla Corona-ROYAL FAMILY NEWS

Harry e Meghan rinunciano al loro ruolo di primo piano nella famiglia reale britannica. Intendono mantenersi lavorando e dividere il loro tempo tra la Gran Bretagna e il Nord America. "Dopo molti mesi di riflessione e discussioni interne, abbiamo scelto di fare una transizione quest'anno nell'iniziare a ritagliarci un nuovo ruolo progressista all'interno di questa istituzione", si legge nel comunicato diffuso sull'account Instagram ufficiale dei duchi di Sussex, accompagnato dalla foto del giorno del fidanzamento ufficiale di Harry e Meghan.

ROYAL FAMILY NEWS: Meghan Markle ha diviso Harry e William?

Un disagio che era gia' affiorato quando i Sussex avevano lasciato Kensington palace, dove coabitavano con William e Kate, per trasferirsi nell'isolato Frogmore Cottage. Sono mesi che i pettegolissimi tabloid britannici rilanciano il gossip che dopo il suo matrimonio con l'ex attrice americana tra lui e il fratello William si e' creata una frattura forse insanabile. Non solo: l'ex starlet di Suits, inizialmente amata dai tabloid, e' stata spesso alle prese con una stampa ostile. Nell'intervista (assieme al marito, Megan ammetteva di non "star troppo bene" e che la pressione di essere entrata nella Royal Family era superiore rispetto alle sue attese. Nel comunicato diffuso sulla sua pagina Instagram, che ha piu di 10 milioni di follower, la coppia spiega che sono due anni che si prepara questo momento e che tuttavia continuera' a dare pieno sostegno alla regina cercando pero' di mantenersi economicamente. Non sara' un caso che proprio nelle scorse settimane Harry e Meghan hanno depositato il marchio Sussex Royal, rilanciando nome della loro fondazione benefica. Il marchio protegge un'ampia serie di beni e servizi: non solo iniziative di assistenza sociale istruzione raccolti fondi ma anche abiti poster cartoline di auguri riviste e giornali. Forse il futuro di Harry e Meghan e' gia' tracciato in questo loro progetto. E non sembra poi cosi' male.

Meghan Markle e Harry, il primo annuncio del 2020- ROYAL FAMILY NEWS

In una dichiarazione ufficiale di Buckingham Palace, la coppia Harry-Meghan aveva rivelato che il loro primo impegno ufficiale sarebbe stato visitare l'Alto Commissario canadese a Londra martedì. Secondo la testata, Harry e Meghan hanno voluto ringraziare personalmente l'alto commissario canadese Janice Charette per il caloroso benvenuto che hanno ricevuto durante la visita alla nazione. La coppia reale ha anche programmato una visita alla Canada Gallery per vedere una mostra speciale dell'artista indigeno canadese Skawennati. Inoltre, Harry e Meghan hanno voluto un incontro con i membri del team dell'Alta Commissione che lavorano in una serie di settori a supporto della partnership tra Canada e Regno Unito.

Meghan e Harry depositano il marchio Sussex Royal, ma è di nuovo polemica- ROYAL FAMILY NEWS

Tra gli indizi che annunciavano la clamorosa mossa dei Sussex, Meghan e Harry hanno negli scorsi mesi depositato il marchio 'Sussex Royal', il nome della loro fondazione benefica, suscitando speculazioni sulle loro intenzioni di mettere in piedi una vasta operazione commerciale. Il marchio, depositato il 21 giugno e reso pubblico il 20 dicembre, comprende un'ampia serie di "beni e servizi", compresi abiti, poster, cartoline d'auguri, riviste e giornali. Non solo, anche iniziative di assistenza sociale, istruzione e raccolta fondi.

Proprio lo scorso giugno era circolata la notizia che i duchi di Sussex avevano lasciato la fondazione congiunta che avevano con William e Kate, la Royal Foundation. Gli stessi duchi di Cambridge lo scorso 24 giugno, pochi giorni dopo Harry e Meghan, hanno presentato domanda per registrare il loro marchio e la pratica è stata accettata.