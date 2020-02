Harry e Meghan, Madonna offre la sua casa in subaffitto. ROYAL FAMILY NEWS

Harry e Meghan: la proposta inaspettata di Madonna

Dopo l'addio alla Royal Family, Harry e Meghan sono al centro di una bufera. Molti esperti di Corona sono convinti che lady Markle lascerà il Principe abbandonandolo al suo destino. Anche i familiari della Duchessa, padre in primis, ritengono che lei abbia utilizzato Harry come un gradino verso la fama. Meghan Markle avrebbe avuto un piano sin dall'inizio: matrimonio, figlio, ritorno in Canada, divorzio, nuova vita in totale libertà per inseguire il successo. Ultimo step? Secondo alcune voci l'obiettivo finale sarebbe la Casa Bianca.

Da quando si è trasferita in Canada Meghan appare sempre raggiante. Si è riappropriata degli abiti casual e delle vecchie abitudini. Le critiche sembrano non scalfirla.

Qualcuno però pensa che i Duchi di Sussex potrebbero stare meglio altrove. "Il Canada è noiso" afferma Madonna, lasciandosi andare ad una proposta davvero particolare.

Harry e Meghan, Madonna invita i Duchi di Sussex a prendere la sua casa a New York in subaffitto

La famosissima cantante ha registrato un video che ha fatto il giro del web. "Megan e il principe Harry vogliono subaffittare il mio appartamento in Centrale Park West" si legge nel post pubblicato su Instagram, in cui la pop star ha anche sbagliato a scrivere il nome della Duchessa.

Nel filmato Madonna appare di fronte ad uno specchio mentre un make up artist la trucca. Tra un ombretto ed un gloss afferma inaspettatamente: "Ehi Meghan ed Harry, non scappate in Canada, è così noioso lì".

"Vi lascerò subaffittare il mio appartamento in Central Park West" prosegue la cantante. "Ha due camere da letto e la vista migliore di Manhattan e ha pure un terrazzo fantastico, che sono sicura vi piacerà".

"Buckingham Palace non è niente in confronto a Central Park West" coclude la star.

Harry e Meghan accetteranno?