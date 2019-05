Harry sul volo di linea Roma-Londra: passeggeri increduli-Royal Family news

Harry d’Inghilterra su un volo di line comune: una passeggera incredula lo ha immortalato

Una passeggera del volo di linea Roma-Londra della British Airlines non riusciva a credere ai suoi occhi. Il Duca di Sussex sedeva a pochi posti di distanza da lei. Inizialmente la donna pensava che si trattasse di una persona molto somigliante, in realtà era proprio lui, il marito di Meghan Markle.

Ecco allora che la passeggera incredula ha iniziato a scattare foto che hanno fatto il giro del web.

Il Duca di Sussex su un volo comune: “Passeggero del popolo”

A fotografare il Principe Harry sarebbe stata Amy Garrick, una passeggera del volo Roma-Londra del 25 maggio 2019.

“Portava la fede al dito e sembrava piuttosto stanco” ha spiegato la donna. “All’inizio non riuscivo a credere che potesse essere davvero lui, poi ho realizzato che in realtà era più che possibile, visto che il principe Harry aveva raggiunto Roma per lavoro e probabilmente era di ritorno a casa”.

La Garrick ha inoltre fatto sapere che, al termine del viaggio, Harry le avrebbe sorriso in modo cordiale.

Il Duca di Sussex ha messo dunque da parte aerei e jet privati, scegliendo un volo di linea. Harry è stato subito definito il “Passeggero del popolo”.

Harry in Italia, la prima volta lontano da Archie-Royal Family news

Il Duca di Sussex era in Italia per una partita di polo benefica, giocata a Roma il 24 maggio 2019. È la prima volta che si allontana da casa dopo la nascita del piccolo Archie. Harry avrebbe raccontato ad un amico di aver finalmente dormito, approfittando del soggiorno romano senza il primogenito. Reduce infatti da notti insonni con il royal baby, Harry si sarebbe riposato. Lo stesso William, quando era nato Archie, aveva avvisato il fratello e la cognata con un particolare benvenuto: “Benvenuti nel mondo del non sonno”.

Harry su un volo di linea: le foto della passeggera

Kensington Palace non ha commentato e ad alcuni risulta strano che le foto siano state scattate da una sola persona. Eppure dalle immagini sembra trattarsi proprio del Principe Harry.