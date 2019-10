Kate Middleton e Meghan Markle incinte insieme, ma è vietato-ROYAL FAMILY NEWS

Sono sempre più insistenti i rumors secondo cui Kate Middleton e Meghan Markle sarebbero incinte. Nulla di strano se non si trattasse delle mogli di William e Harry. Secondo il protocollo reale infatti, per evitare di oscurarsi a vicenda, se una coppia della famiglia reale è in dolce attesa, nessun altro membro può rimanere incinta.

Kate Middleton e Meghan Markle incinte insieme: cosa succederà?

Kate Middleton e Meghan Markle sarebbero incinte insieme, ma questo è vietato dal protocollo reale. Cosa succederebbe dunque se entrambe avessero un lieto annuncio da fare? Secondo i principali esperti della Corona, se una delle Duchesse annuncerà la gravidanza, l’altra dovrà necessariamente aspettare.

Kate Middleton incinta: sembra quasi certo, i bookmakers sospendono le scommesse

Le indiscrezioni sulla presunta gravidanza di Kate Middleton circolano già da diverse settimane e secondo gli esperti l’annuncio sarebbe imminente. Per la Duchessa di Cambridge questa sarebbe la quarta gravidanza. Ad alimentare i rumors vi sono numerosi indizi. La piccola Charlotte ha rivelato ad una compagna di classe che “la mamma sta aspettando una bambina”. Kate inoltre cambia look prima dell’annuncio di ogni gravidanza e, il primo giorno di scuola di George e Charlotte, si è presentata con un nuovo taglio di capelli, più corto. Durante gli ultimi eventi pubblici la moglie di William è inoltre apparsa con forme sospette e ha portato più volte la mano sulla pancia. Ma non è tutto. Nel recente viaggio in Pakistan dei Duchi Di Cambridge era presente un medico.

I bookmakers hanno inoltre sospeso le scommesse, forse per la paura di dover pagare troppe vincite. Sul Daily Mail si legge che Alex Apati dell’agenzia Ladbrokes ha dichiarato: ‘Abbiamo sospeso le scommesse su Kate, perché molto probabilmente partorirà nel 2020“.

A rendere ancora più credibile l’indiscrezione sulla presunta quarta gravidanza di Kate Middleton è l’improvvisa visita di William da nonna Elisabetta, a Balmoral. Il protocollo prevede che la Regina venga informata prima di ogni altro membro della famiglia reale. Il Duca l’avrà raggiunta per dare la lieta notizia?

Meghan Markle incinta insieme a Kate: gli indizi

Continuano invece le scommesse sulla gravidanza di Meghan Markle. La Duchessa del Sussex sarebbe incinta del secondo figlio, a pochi mesi di distanza dalla nascita del piccolo Archie. Sono in molti a ritenere che le forme arrotondate della bella Meghan non siano dovute alla prima gravidanza ma ad una seconda.

La moglie di Harry ha inoltre sfoggiato nel viaggio in Sudafrica abiti molto morbidi, che secondo alcuni proverebbero la seconda gravidanza. Del resto i Duchi del Sussex avevano già rivelato il desiderio di avere un altro bambino e di non voler aspettare molto, vista anche l’età di Meghan, 38 anni. La Duchessa avrebbe inoltre riciclato un abito premaman, utilizzato in Australia lo scorso autunno. Secondo quanto riporta il Daily Mail, gli scommettitori avrebbero aumentato la probabilità che la Markle sia incinta, passando da 2/1 a 8/11.

Se Meghan e Harry aspettassero il secondo figlio, dovrebbero probabilmente aspettare a dirlo.

Meghan e Kate incinte insieme: con loro potrebbe esserci anche la principessa Eugenia di York

Il 2020 potrebbe vedere la nascita di ben tre royal baby. Oltre alle indiscrezioni sulle presunte gravidanze di Kate e Meghan, c’è una terza donna al centro del gossip per una eventuale dolce attesa. Si tratta della principessa Eugenia di York, cugina di William e Harry, che si è sposata l’anno scorso.