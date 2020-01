Kate Middleton e William, divorzio in vista? Il maggiordomo rivela che…

Kate Middleton e William, divorzio in vista? Le rivelazioni choc del maggiordomo. Rumors su un presunto amante della Duchessa. ROYAL FAMILY NEWS

Sono sempre più insistenti i rumors sul presunto divorzio tra Kate Middleton e William. Da tempo si rincorrono voci di crisi, ma ultimamente i loro atteggiamenti sembrano andare proprio in quella direzione.

Kate e William: dalle voci sul divorzio alla richiesta particolare della Regina Elisabetta

Sembra che i problemi di coppia tra William e Kate stiano diventando sempre più intensi, arrivando forse ad un punto irrimediabile. Nel mese di dicembre i Duchi di Cambridge sono stati al centro del gossip per atteggiamenti indispettiti, sguardi strani e comportamenti davvero insoliti, fra i quali l’utilizzo di auto separate per raggiungere eventi ufficiali.

Ultimamente c’è addirittura chi sospetta che Kate Middleton abbia un amante, ma fino al mese scorso le voci sul presunto tradimento vedevano protagonista il marito William.

Kate Middleton e William vicini al divorzio? Il maggiordomo rivela che la regina Elisabetta…ROYAL FAMILY NEWS

Grant Harrold, il maggiordomo della Famiglia Reale, ha rivelato una richiesta insolita che avrebbe fatto la regina Elisabetta ai Duchi di Cambridge. Kate Middleton è sempre più assente e non appare nemmeno nella foto scattata per gli auguri di Natale, pubblicata su Instagram.

Il maggiordomo ha rivelato che la Regina avrebbe imposto ai due di trascorrere il Natale separati.

Kate Middleton in crisi: le voci sul presunto tradimento da parte di William

Non è la prima volta che circolano rumors su un rapporto non idialliaco tra Kate Middleton e William. Qualche settimana fa giravano sul web foto che avevano alimentato il gossip intorno ad un presunto tradimento, che, se confermato, avrebbe gettato un nuovo scandalo sulla Royal Family. Negli scatti si nota un uomo molto somigliante a William cingere il corpo di una donna. Dalle immagini non è chiaro se si tratti del Principe e nemmeno quale sia il rapporto fra i due. C’è chi parla di effusioni, ma l’uomo e la donna, di cui non è stata accertata l’identità, potrebbero essersi avvicinati solo per parlarsi all’orecchio.

Ad alimentare i rumors sarebbero stato il Sun, che avrebbe parlato di un tradimento di William con una donna ben precisa, Rose Hanbury, una delle migliori amiche della Duchessa di Cambridge, moglie di David Rocksavage, marchese di Cholmondeley, che è amico del Principe.

Il pettegolezzo era poi rientrato, ma ecco ora lo strano gesto di Kate.

I rumors sulla crisi sono alimentati anche da un altro dettaglio. I Duchi hanno raggiunto il palazzo con macchine separate.

Kate Middleton e Willian sarebbero in crisi: la Duchessa rifiuta il contatto con un gesto di rabbia

Tornano a circolare i rumors sulla presunta crisi tra Kate e William. Nelle ultime apparizioni pubbliche in molti hanno notato gesti, silenzi e sguardi sospetti. I Duchi di Cambridge sono arrivati a Palazzo anche con due auto separate. Cosa sta succedendo?

Kate e William, matrimonio in crisi: il gesto di rabbia. Lei allontana il marito

Durante la registrazione del programma A Berry Royal Christmas, in onda sulla BBC, è stato impossibile non cogliere qualche tensione fra i due coniugi. Lady Middleton ha rifiutato un contatto affettuoso del marito, allontanandosi stizzita. Kate e William erano seduti uno accanto all’altro, di fronte alla conduttrice Mary Berry. Vicino a loro un camino che donava al set un clima caldo e natalizio.

Tuttavia, un gesto stizzito della Duchessa ha creato il gelo in studio facendo scattare subito l’allarme “crisi”. Quando William ha allungato una mano verso la spalla della moglie per accarezzarla affettuosamente, Kate si è allontanata bruscamente evitando il contatto. I due hanno poi subito continuato a parlare con la conduttrice e a ridere, facendo finta di nulla.

Kate e William raggiungono Buckingham Palace su auto separate: sono davvero in crisi?-ROYAL FAMILY NEWS

I Duchi di Cambridge hanno raggiunto la regina Elisabetta per il consueto pranzo prenatalizio su auto separate. Un dettaglio che non è passato inosservato ai media.

Kate era alla guida di un auto, scortata dalla guardia del corpo. Con lei i figli più piccoli, Louis e Charlotte. William era invece su un’altra macchina, con accanto il primogenito George e naturalmente la guardia del corpo dietro.

Il gesto infastidito di Kate Middleton nel programma della BBC e l’uso di auto separate per andare ad un evento comune hanno alimentato i rumors sulla crisi. All'arrivo però, la Duchessa è apparsa raggiante e bellissima, come sempre. Forse i Duchi si trovavano su macchine separate per ragioni di sicurezza.

Al pranzo era presente anche il principe Andrea, al centro dei riflettori per lo scandalo Epstein. Assenti invece Meghan e Harry.

Kate Middleton incinta o in crisi?

Le voci di crisi continuano a rincorrere quelle su una presunta gravidanza di Kate. La Duchessa sarebbe incinta del quarto figlio e si tratterebbe di una gravidanza gemellare. Il gossip parla di una femminuccia e di un maschietto che nascerebbero nel 2020. L’annuncio arriverebbe a Natale, quando la famiglia reale sarà riunita, senza Meghan e Harry.