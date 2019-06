Kate Middleton ha una malattia incurabile, come la Regina-ROYAL FAMILY NEWS

Kate Middleton ha una malattia incurabile che ostacola i suoi spostamenti

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dai media britannici, Kate Middleton soffrirebbe di un disturbo neurologico non curabile. Si tratta della chinetosi, una malattia che provoca nausea e giramenti di testa durante gli spostamenti sui mezzi. Un disturbo molto fastidioso per la Duchessa di Cambridge, costretta a spostarsi continuamente in auto e aereo a causa dei numerosi impegni istituzionali della famiglia reale e di suo marito William.

Kate Middleton: un disturbo non grave, ma incurabile

La chinetosi è una malattia piuttosto fastidiosa, ma non è grave. Sicuramente rappresenta un ostacolo importante per una donna appartenente alla royal family, costretta a spostarsi continuamente in ogni parte del mondo.

Kate Middleton ha lo stesso disturbo della regina Elisabetta

La famiglia reale non è nuova a questo tipo di disturbo. Un altro membro infatti ne è colpito. Si tratta della regina Elisabetta che, anche se appare sempre in ottima forma, non affronta i suoi innumerevoli spostamenti con serenità, a causa della malattia.