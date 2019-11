Kate Middleton incanta con abito in pizzo nero trasparente-ROYAL FAMILY NEWS

Kate Middleton incanta con un abito lungo in pizzo nero trasparente-ROYAL FAMILY NEWS

Icona di stile ed eleganza, Kate Middleton è sempre perfetta in ogni occasione. Al Royal Variety Show ha incantato tutti con un abito trasparente in pizzo nero. Con Meghan Markle assente, Kate si è presa tutta la scena.

Kate Middleton elegantissima al gala con William: assenti Meghan e Harry-ROYAL FAMILY NEWS

Kate Middleton e William hanno partecipato alla Royal Variety Performance mostrandosi uniti e sorridenti, come sempre. Questa era la loro terza partecipazione da quando sono sposati e l’evento è caduto proprio nel nono anniversario del loro fidanzamento. Assenti invece i Duchi di Sussex che ultimamente sembrano volersi isolare. Secondo recenti rumors, Meghan e Harry non trascorreranno il Natale con la Royal Family, ma voleranno probabilmente a Los Angeles dalla mamma della Duchessa.

Kate Middleton incantevole con un abito lungo in pizzo nero trasparente firmato McQueen-ROYAL FAMILY NEWS

La Duchessa di Cambridge ha scelto per l’occasione un abito lungo in pizzo nero trasparente firmato Alexander McQueen. Kate sceglie sempre questo brand per gli eventi più formali. Vantano la stessa firma infatti gli abiti utilizzati per i battesimi dei tre figli, per il matrimonio di Maghan e Harry nonché per il suo.

Elegantissima e raffinata, Kate ha rubato la scena alla Royal Variety Performance, osando più del solito. L’abito ha una stoffa in pizzo nero trasparente e lascia la schiena scoperta. Il vestito è inoltre molto aderente. La Duchessa è apparsa in ottima forma, con un fisico mozzafiato privo di forma sospette.

Per completare il look Kate ha scelto scarpe con tacco alto e clutch nere, firmate Jimmy Choo. Ad impreziosire l’outfit orecchini a goccia di perla di Erdem.

Kate Middleton: dall’abito aderente non emerge alcun pancino sospetto-ROYAL FAMILY NEWS

La scelta è ricaduta su questo abito forse anche per mettere a tacere i continui rumors sulla presunta gravidanza. Dall’abito non emerge infatti alcun pancino sospetto. Come sempre però, non manca chi dice che l’abito con taglio a vita alta potrebbe nascondere qualcosa.