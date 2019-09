Kate Middleton incinta del quarto figlio: ultime notizie-ROYAL FAMILY NEWS

Kate Middleton incinta del quarto figlio-ROYAL FAMILY NEWS

Le indiscrezioni sulla presunta gravidanza di Kate Middleton diventano sempre più insistenti. Il gossip intorno alla famiglia reale non parla d’altro da giorni. La Duchessa di Cambridge e William aspetterebbero il quarto figlio.

Kate Middleton incinta del quarto figlio: il gesto che ha fatto scoppiare il gossip

Kate Middleton e William sono genitori di tre bellissimi bambini, George, Charlotte e Louis. Secondo gli ultimi rumors i tre principini potrebbero presto avere un altro fratellino o sorellina. A far scoppiare il gossip in merito alla presunta quarta gravidanza non sono le forme della Duchessa, ma un suo gesto. Kate Middleton ha fatto insospettire i fan con un atteggiamento particolare, tenuto in occasione di un evento dedicato ai bambini.

Kate Middleton incinta del quarto figlio: cos'ha fatto la Duchessa

La Duchessa di Cambridge ha partecipato all’apertura di uno spazio dedicato ai bambini, un’area immersa nel verde e ricca di giochi divertenti ed istruttivi creati per i più piccoli. Durante l’evento, Kate Middleton ha chiacchierato con i genitori e ha giocato molto con i loro bambini. Il suo atteggiamento particolarmente affettuoso ha fatto scatenare il gossip in merito alla quarta gravidanza. La moglie di William ha trascorso gran parte del tempo accarezzando le testoline dei bambini, giocando con i loro capelli e scherzando con loro. Le voci sulla presunta gravidanza della Duchessa di Cambridge si rincorrono da tempo, ma negli ultimi giorni sono diventate ancora più insistenti.

Kate Middleton incita per la quarta volta

Kate Middleton e Meghan Markle sono sempre al centro dell’attenzione dei media. Frequenti rumors parlano dell’arrivo di un quarto figlio per Kate e William, ma anche dell’arrivo del secondogenito di Meghan e Harry. In molti sono convinti che nel 2020 la famiglia reale potrebbe festeggiare l’arrivo di ben due royal baby.

In realtà le due Duchesse sono in perfetta forma e non si intravedono pancini sospetti. William e Pippa sono anzi preoccupati per l’ossessione che Kate avrebbe per le diete. Il suo fisico è sempre più asciutto. Le voci sulla quarta gravidanza sono nate da quell’atteggiamento particolarmente amorevole e dolce nei confronti dei bimbi.