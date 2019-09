Kate Middleton incinta:la figlia Charlotte lo dice all'amica-ROYAL FAMILY NEWS

Kate Middleton incinta del quarto figlio: la figlia Charlotte lo dice all’amica-ROYAL FAMILY NEWS

Si rincorrono da giorni rumors secondo cui Kate Middleton sarebbe incinta. Ora però sembra quasi arrivata l’ufficialità. Charlotte, secondogenita dei Duchi di Cambridge, ha detto alla compagna di classe: “Mummy is having another girl”, cioè “La mamma aspetta un’altra bambina”.

Kate Middleton incinta per la quarta volta: sarebbe una femminuccia-ULTIME NOTIZIE

Quando Charlotte ha rivelato all’amica la lieta notizia, un’insegnante ha sentito e lo ha riferito ai media. Da quel momento le voci sulla presunta gravidanza di Kate Middleton sono diventate sempre più insistenti, facendo il giro del mondo.

Nessuna conferma è però ancora arrivata da Kensington Palace, ma negli ultimi giorni sono emersi numerosi indizi che fanno pensare che Kate e William siano realmente in attesa di un altro bebè.

Kate Middleton incinta del quarto figlio: gli indizi-ROYAL FAMILY NEWS

L’annuncio di Charlotte all’amica non è l’unico indizio sul presunto arrivo di un nuovo royal baby. La Duchessa di Cambridge ha infatti tenuto di recente atteggiamenti molto particolari e qualcuno ha notato delle rotondità sospette.

Kate Middleton ha cambiato colore di capelli, li ha schiariti. Secondo numerosi appassionati della famiglia reale, la moglie di William cambia colore di capelli prima dell’annuncio di ogni gravidanza, per distogliere lo sguardo dal fisico che cambia. L’attenzione dei media si sposta così sul nuovo look, senza notare un eventuale pancino che cresce.

Un altro indizio è stato colto durante l’inaugurazione di un giardino. I più attenti hanno rilevato delle forme sospette sotto all’incantevole vestito a fiori indossato da Kate per l’evento. In quell’occasione inoltre la Duchessa è apparsa particolarmente amorevole nei confronti dei bambini che ha incontrato e, ogni tanto, ha portato la mano sulla pancia.