Kate Middleton nella bufera: “Vergognati, sei una madre”. Ecco cos'è successo

Kate Middleton criticata: “Vergognati, sei una madre”

La moglie di William è finita nell’occhio del ciclone per una decisione inaspettata e non gradita. La Duchessa di Cambridge avrebbe fatto chiudere l’Art Room, il primo patronage ottenuto nel 2012 dalla Regina Elisabetta.

La scelta sarebbe stata presa a causa della mancanza di fondi. Secondo alcune dipendenti del centro, Kate Middleton non si sarebbe impegnata abbastanza per portare avanti il progetto.

L’Art Room è un progetto che utilizza l’arte come terapia per aiutare e stimolare i bambini che arrivano da realtà problematiche. La decisione di chiuderlo ha scatenato numerose critiche, minando l’immagine della Duchessa. Le dipendenti hanno infatti raccontato che Kate Middleton si sarebbe recata pochissime volte presso l’ente e avrebbe anche saltato diversi incontri con la redazione e lo staff.

L’hanno accusata sostenendo che non avrebbe dovuto permettere la chiusura dell’ente, essendo una madre.

Le dipendenti hanno dichiarato che, oltre ad aver fatto pochissime visite, dal 2017 la moglie di William avrebbe anche smesso di sostenere l’Art Room. Il progetto si trova ora in condizioni finanziarie difficili.

Sarebbero sufficienti 50mila sterline per evitare che l’ente chiuda, ha fatto sapere lo staff. “La cifra che spende per i suoi amati vestiti da Duchessa” è stato affermato a gran voce.

Kate Middleton "insensibile": le reazioni alla chiusura del progetto

A scagliarsi contro Kate Middelton non sono state solo le dipendenti dell’Art Room. Numerose critiche sono giunte dai social. Fra queste spicca quella mossa da Emmy O’Shaughnessy dell’ente di beneficenza per l’arte di Oxford, l’Ark T Center.

“So molto bene che The Art Room fa una grande differenza per i bambini e i giovani che non ricevono quel tipo di supporto in altre aree del paese a causa della mancanza di risorse, per questo farò il possibile per raccogliere la somma necessaria” ha dichiarato la donna, dicendosi scioccata per la decisione. Emmy ha inoltre affermato che l’Ark T Center ha avviato la collaborazione con un gruppo di beneficienza per raccogliere fondi ed evitare la chiusura dell’Art Room.

Si era appena ripresa la scena dopo l’addio della cognata Meghan Markle. Il periodo di gloria è stato però breve. La moglie di William, al centro del mirino per la decisione presa, dovrà ora affrontare le critiche e ripulire l’immagine.