La regina consente la scissione: via libera per Harry e Meghan

Megxit, Harry e Meghan non vogliono pesare su contribuenti

La regina Elisabetta II ha dato il 'via libera' alla nuova vita di Harry e Meghan: l'annuncio è arrivato al termine del delicato vertice a Sandringham tra i componenti 'senior' della Famiglia reale, convocato dopo la decisione dei duchi di Sussex di sfilarsi dagli obblighi della Casa. Da subito ci sarà "un periodo di transizione" durante il quale i duchi di Sussex divideranno il loro tempo tra Canada e Regno Unito.

"La mia famiglia ed io diamo completo sostegno al desiderio di Harry e Meghan di avere una nuova vita da giovane famiglia", si legge nel comunicato. Ma la regina non ha nascosto, nella nota, il suo rincrescimento per la scelta dei duchi: "Anche se avremmo preferito che rimanessero a lavorare a pieno titolo come membri della Famiglia Reale, rispettiamo e comprendiamo il desiderio" di Harry e Meghan "di vivere una vita più indipendente, pur rimanendo una parte preziosa della mia famiglia". Nel comunicato si aggiunge che Harry e Meghan "hanno chiarito che non vogliono dipendere da denaro pubblico nella loro nuova vita".