Meghan Markle e Harry fanno un grande (e inusuale) annuncio. ROYAL FAMILY NEWS

Meghan Markle e Harry, il grande annuncio di inizio 2020. ROYAL FAMILY NEWS

Il principe Harry e Meghan Markle sono tornati di recente nel Regno Unito dal Canada con il piccolo Archie, dopo una pausa di sei settimane dai doveri reali. E ora, il duca e la duchessa di Sussex hanno annunciato i dettagli della loro prima apparizione pubblica da quando sono tornati nel Regno Unito e hanno ripreso i loro impegni come membri della royal family, come scrive People.

Meghan Markle e Harry, il primo annuncio del 2020. ROYAL FAMILY NEWS

In una dichiarazione ufficiale di Buckingham Palace, la coppia Harry-Meghan ha rivelato che il loro primo impegno ufficiale sarà visitare l'Alto Commissario canadese a Londra martedì. Secondo la testata, Harry e Meghan hanno voluto ringraziare personalmente l'alto commissario canadese Janice Charette per il caloroso benvenuto che hanno ricevuto durante la visita alla nazione. La coppia reale ha anche programmato una visita alla Canada Gallery per vedere una mostra speciale dell'artista indigeno canadese Skawennati. Inoltre, Harry e Meghan si incontreranno con i membri del team dell'Alta Commissione che lavorano in una serie di settori a supporto della partnership tra Canada e Regno Unito.

Meghan Markle e Harry, visita "inusuale". Ecco perché. ROYAL FAMILY NEWS

La visita alla Casa del Canada è alquanto inusuale, dato che non è raro che la famiglia reale conduca impegni circolari in tribunale relativi ad attività private, ha riferito Mail Online. Harry e Meghan si stavano prendendo una pausa completa dai doveri reali durante il loro periodo in Canada e non intrapresero alcun impegno reale ufficiale nella nazione. L'ultima volta che la coppia Harry-Meghan ha visitato Canada House è stato nel marzo 2019, quando hanno celebrato il Commonwealth Day.

La prossima visita di Harry e Meghan arriva dopo che hanno condiviso un sentito messaggio sugli incendi boschivi e fornito collegamenti con il Servizio antincendio rurale del Nuovo Galles del Sud e la Croce Rossa in Australia. Prendendo su Instagram, la coppia reale ha scritto: "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con quelli di tutta l'Australia che continuano ad affrontare i fuochi devastanti che infuriano da mese".

Meghan e Harry depositano il marchio Sussex Royal, ma è di nuovo polemica. ROYAL FAMILY NEWS

Meghan e Harry hanno negli scorsi mesi depositato il marchio 'Sussex Royal', il nome della loro fondazione benefica, suscitando speculazioni sulle loro intenzioni di mettere in piedi una vasta operazione commerciale. Il marchio, depositato il 21 giugno e reso pubblico il 20 dicembre, comprende un'ampia serie di "beni e servizi", compresi abiti, poster, cartoline d'auguri, riviste e giornali. Non solo, anche iniziative di assistenza sociale, istruzione e raccolta fondi.

Proprio lo scorso giugno era circolata la notizia che i duchi di Sussex avevano lasciato la fondazione congiunta che avevano con William e Kate, la Royal Foundation. Gli stessi duchi di Cambridge lo scorso 24 giugno, pochi giorni dopo Harry e Meghan, hanno presentato domanda per registrare il loro marchio e la pratica è stata accettata.